Bundespräsidenten als „ganz starke Männer“?

Ilse Aigner wird zum Beispiel als „ganz starke Frau“ angepriesen. Hat man über Frank-Walter Steinmeier oder Alexander Van der Bellen je gesagt, dass sie „ganz starke Männer“ sind? Auch „warmherzig“ sei die 61-jährige gelernte Elektrotechnikerin, was natürlich eine ganz entscheidende politische Kategorie ist. Mehrfach wurde auch Kritik laut: Aigner habe keinen Hochschulabschluss und sei „ledig“!