Bundespräsidenten als „ganz starke Männer“?

In Deutschland haben sich Union, SPD und Grüne erstmals auf eine Frau als Kandidatin für das höchste Amt im Staat verständigt (dort wählt die Bundesversammlung den Bundespräsidenten). Und schon geht wieder eine Diskussion los, der sich Männer interessanterweise nicht stellen müssen.
Ilse Aigner wird zum Beispiel als „ganz starke Frau“ angepriesen. Hat man über Frank-Walter Steinmeier oder Alexander Van der Bellen je gesagt, dass sie „ganz starke Männer“ sind? Auch „warmherzig“ sei die 61-jährige gelernte Elektrotechnikerin, was natürlich eine ganz entscheidende politische Kategorie ist. Mehrfach wurde auch Kritik laut: Aigner habe keinen Hochschulabschluss und sei „ledig“!
In Österreich hat es schon 1951 keinen gestört, dass Bundespräsident Theodor Körner „ledig“ war. Hauptsache, Mann! Das gilt seit 1920. Sieben Frauen haben es zumindest probiert: Ludovica Hainisch-Marchet (1951), Freda Meissner-Blau (1986), Heide Schmidt (1992 und 1998), Gertraud Knoll (1998), Benita Ferrero-Waldner (2004), Barbara Rosenkranz (2010) und Irmgard Griss (2016).
Vielleicht zieht ja auch bei uns noch in diesem Jahrhundert eine Frau in die Hofburg ein. Eine Debatte à la Ilse Aigner werden wir dann hoffentlich nicht mehr führen müssen.
Weil Bundespräsidentinnen, weibliche Staatschefs und CEOs keinen männlichen Zuspruch brauchen. Weil sie keine Sensation sind, die man beklatschen muss. Sondern so selbstverständlich wie Männer in der gleichen Position.
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