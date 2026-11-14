„Herzzerreißend!“ Trauer bei Ski-Queen Shiffrin

Mikaela Shiffrin trauert um einen besonderen Wegbegleiter. US-Sportkommentator Dan Hicks begleitete die größten Momente in der Karriere der Ski-Queen. Nach kurzer Krankheit ist der 64-Jährige am vergangenen Mittwoch gestorben.
Hicks war für viele US-Sport-Stars ein besonderer Wegbegleiter ihrer Karriere. So auch für Shiffrin. Den Tod des „NBC“-Kommentators bezeichnete die Ausnahmeathletin in ihren Social-Media-Kanälen als „herzzerreißend“ und „schockierend“.
Emotionales Zitat zum Abschied
Immerhin kommentierte Hicks etwa alle Olympiarennen der US-Amerikanerin seit Sotschi 2014. „Seine Stimme ist untrennbar mit all diesen Erinnerungen verbunden“, so Shiffrin, die vor allem die Arbeitsweise des 64-Jährigen hervorhob: „Er war professionell und hinterließ einen bleibenden Eindruck.“
Als Abschluss ihres Statements wählte die Ski-Queen schließlich ein emotionales Zitat. „Schaffe es einfach über die Ziellinie“, schrieb die 31-Jährige. Es sind jene Worte, mit dem Hicks in diesem Jahr Shiffrins Fahrt zu Gold im Olympia-Slalom von Cortina begleitete.
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