Julian im Glück: Heißes Gspusi mit Lisa im Jacuzzi

Nach dem Aus von Norbert und Susi bleibt im „Forsthaus Rampensau“ nur wenig Zeit zum Trübsal blasen. Die nächste Party steht nämlich schon längst vor der Tür. Und das ganz zur Freude von Julian, der bei diesem heißen Gspusi im Jacuzzi auf Wolke sieben schwebt ...
Eigentlich haben sich Forsthaus-Nachzügler Julian und Tom ja auf eine geruhsame Nacht gefreut. Das „Mein Gemeindebau“-Duo hat die Rechnung aber ohne die übrigen Rampensäue gemacht. Denn wer die Show kennt, der weiß: Früh ins Bett geht hier niemand!
„Ein bisschen Spaß im Leben“
Auf der Terrasse der Kärntner Alm wird bis in die späten Nachtstunden wild gefeiert und getanzt. Und dann fallen auch noch die Hüllen. Im Jacuzzi geht es wild her – da wird sogar Julian neugierig.
Der Anblick? „Unerwartet, ja“, gibt er zu. Aber warum mal nicht mittendrin, statt nur dabei sein, denkt sich Julian und hüpft gleich mal in seine Badehose rein. Denn: „Ein bisschen Spaß im Leben gehört auch dazu.“
Nach dem Hoppala auf Wolke sieben
Dann schnell mal rein in den Jacuzzi, bevor der ganze Spaß wieder vorbei ist. Wäre da nicht dieser glitschige Boden ... „Da war‘s nass und ich wollte da rein, und da hat‘s mich auf die Füße und auf die Goschn gehaut“, fasst Julian sein kleines Hoppala treffend zusammen.
Aber Glück im Unglück: Am Ende schafft es Julian dann doch noch ins Nass „und dann war‘s richtig wild“, freut er sich. Warum? Ja, das liegt vor allem an der heißen Popo-Wackel-Show von Lisa, die sich Julian aus der ersten Reihe anschauen darf.
Ein echter Traum, der für den „Gemeindebau“-Star hier wahr wird. Denn Julian hat schon beim Einzug ins Forsthaus zugegeben, dass er ein „Follower“ der OnlyFans-Beauty ist.
„Ich glaub‘, dem Julian hab‘ ich so einen Lebenstraum erfüllt“, schmunzelt Lisa. Und Julian? Der sagt nur so viel: „Ich hab‘s genossen ...“
Lisa und Geri treiben‘s wieder wild
Und Lisa? Die ist nach ihrer heißen Jacuzzi-Show erst so richtig in Stimmung und schleicht sich, nachdem endlich auch die letzte Rampensau müde ins Bett gefallen ist, mit Geri in die Küche zum neuerlichen Stelldichein.
Aber Moment, schläft da nicht Phillip? „Ich hab‘ gesagt, neben ihm ist es am besten, weil der war bewusstlos, der hat gar nix mitgekriegt“, erklärt Lisa. „Und ich wollte einfach nicht jemanden im Schlafzimmer stören ...“ Wie selbstlos!
Wie es bei Julian und Tom weitergeht und ob es Lisa und Geri mal einen Tag ohne Sex aushalten, das sehen Sie wie immer freitags um 20:15 Uhr bei „Forsthaus Rampensau“ auf ATV und JOYN.
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