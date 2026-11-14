Julian im Glück: Heißes Gspusi mit Lisa im Jacuzzi

Nach dem Hoppala auf Wolke sieben

Dann schnell mal rein in den Jacuzzi, bevor der ganze Spaß wieder vorbei ist. Wäre da nicht dieser glitschige Boden ... „Da war‘s nass und ich wollte da rein, und da hat‘s mich auf die Füße und auf die Goschn gehaut“, fasst Julian sein kleines Hoppala treffend zusammen.