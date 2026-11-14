Ski-Dame zieht vor Levi überraschend die Reißleine

Kurz vor dem Auftakt in die neue Slalom-Saison hat Lila Lapanja überraschend die Reißleine gezogen. Nach 55 Weltcup-Starts hat die US-Amerikanerin, die seit zwei Jahren für Slowenien startet, ihren Abschied vom Skisport verkündet. Und lässt sich dabei doch noch eine Hintertür offen ...
„Nach so vielen Jahren im Ski-Sport brauche ich mal Zeit für mich und meinen Körper, der einige schlimme Verletzungen verkraften musste und nun heilen darf. Ich lege eine Pause ein“, verkündete die 31-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram.
Nach 55 Rennen, die sie im Weltcup in Angriff genommen hat, soll nun also Schluss sein. „Mit dem anstehenden Slalom-Auftakt in Levi, ist es wohl ein guter Zeitpunkt, meine Entscheidung zu verkünden“, so die US-Amerikanerin, die zuletzt für Slowenien an den Start ging.
Sucht neue Herausforderung
Es ist eine Ankündigung, die durchaus überraschend kommt. Immerhin war sie in den vergangenen Jahren in Levi immer am Start und ließ sich auch vorab nicht in die Karten schauen. Im vergangenen Februar durfte sich Lapanja zudem ihren großen Traum von den Olympischen Spielen erfüllen.
Jetzt sucht sie vorerst eine neue Herausforderung. Denn die 31-Jährige möchte sich als Podcasterin und Ski-Journalistin versuchen. Mit ihrer Ski-Karriere hat sie dennoch nicht gänzlich abgeschlossen. Lapanja ist nämlich weiterhin im Besitz ihrer FIS-Lizenz ...
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