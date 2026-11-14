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„Heimsuchung“

Martina Gedeck: „Ich habe Wien lieb gewonnen“

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14.11.2026 07:00
Gedeck mit Regisseur Volker Schlöndorff bei der Premiere von „Heimsuchung“ in Wien. Ab sofort ...
Gedeck mit Regisseur Volker Schlöndorff bei der Premiere von „Heimsuchung“ in Wien. Ab sofort ist der Film in den Kinos zu sehen.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die deutsche Schauspielerin Martina Gedeck spielt im Epos „Heimsuchung“ einen Teil eines großen Geschichte-Puzzles. Mit der „Krone“ sprach sie darüber, was für sie Heimat heißt.

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Hundert Jahre Geschichte anhand der Bewohner eines Sommerhauses erzählt – im neuen Film „Heimsuchung“ (ab sofort im Kino) von Volker Schlöndorff sind Stars wie Lars Eidinger, Michael Maertens oder Susanne Wolff mit dabei. Die gleichnamige Romanvorlage kommt von Jenny Erpenbeck. Martina Gedeck spielt eine kommunistische Schriftstellerin, die nach der Gründung der DDR aus dem sowjetischen Exil in eine veränderte Heimat zurückkehrt: „Das Land war ja völlig zerstört, die Heimat unwiederbringlich verloren. Der Film erzählt von diesem Verlust, den die Leute aushalten mussten, und davon, wie sie lernten, damit umzugehen. Das Tröstliche an dieser Geschichte ist, dass sie es schaffen, weiterzuleben.“

Dasselbe sehe man auch heute etwa bei den Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten und später in ein Land zurückkommen werden, das vollkommen anders geworden ist: „Deswegen ist der Film berührend, er ist nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch einer in die Gegenwart.“Beruf und geliebte Menschen als HeimatAuch für Gedeck selbst ist der Begriff Heimat schwer festzumachen, wie sie der „Krone“ im Interview erzählt: „Ich habe meine Kindheitsheimat in Bayern, und die ist im Großen und Ganzen immer noch so, wie sie damals war. Immer, wenn ich dort bin, geht mir das Herz auf. Obwohl ich erst neun war, als wir nach Berlin weggezogen sind. Berlin ist natürlich eine ganz andere Welt. Eine, die mir inzwischen natürlich auch Heimat geworden ist.“

Martina Gedeck als Kommunistin in „Heimsuchung“.
Martina Gedeck als Kommunistin in „Heimsuchung“.(Bild: STUDIOCANAL/Ziegler Film)

Aber: „Heimatgefühl ist für mich weniger an einen Ort gebunden, sondern ich habe in jeder Stadt, in der ich öfter bin, eine kleine Heimat. Die wirkliche Heimat ist mein Beruf. Und die Menschen, die ich liebe.“ Auch Wien ist eine dieser „kleinen Heimaten“ für Gedeck: „Wenn ich in Wien bin, gehe ich immer gleich in den Rosengarten. Und dann natürlich in irgendeins dieser wunderbaren Kaffeehäuser. Ich laufe gern durch die ganze Stadt oder gehe ins Kunsthistorische Museum, um mir vor allem die Bilder von Bruegel anzuschauen. Wien habe ich sehr lieb gewonnen.“

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Die Schauspielerin freut sich über die Reaktionen aus dem Publikum: „Die Kinos sind voll, das haben wir so nicht erwartet. Die Menschen mögen den Film sehr. Es ist etwas Besonderes, dass er durch alle Generationen besetzt ist. Es ist kein schwerer Geschichtsfilm, sondern versprüht eine Leichtigkeit. Auch, wenn schwierige Momente darin sind, aber denen kann man sich auch im Leben nicht entziehen.“

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