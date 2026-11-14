Martina Gedeck: „Ich habe Wien lieb gewonnen“

Dasselbe sehe man auch heute etwa bei den Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten und später in ein Land zurückkommen werden, das vollkommen anders geworden ist: „Deswegen ist der Film berührend, er ist nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch einer in die Gegenwart.“Beruf und geliebte Menschen als HeimatAuch für Gedeck selbst ist der Begriff Heimat schwer festzumachen, wie sie der „Krone“ im Interview erzählt: „Ich habe meine Kindheitsheimat in Bayern, und die ist im Großen und Ganzen immer noch so, wie sie damals war. Immer, wenn ich dort bin, geht mir das Herz auf. Obwohl ich erst neun war, als wir nach Berlin weggezogen sind. Berlin ist natürlich eine ganz andere Welt. Eine, die mir inzwischen natürlich auch Heimat geworden ist.“