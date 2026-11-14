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Neuer Chef in Salzburg

Nur die Roten stimmen der ÖVP beim Flughafen zu

Salzburg
14.11.2026 06:30
Beim Flughafen sind sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger ...
Beim Flughafen sind sich Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Bürgermeister Bernhard Auinger einig.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die Bestellung von Johannes Hörl zum künftigen Salzburger Flughafen-Chef hat den nächsten Krach in der schwarz-blauen Koalition im Land ausgelöst. SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger hat dagegen keine Einwände gegen Johannes Hörl als Flughafen-Chef.

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Mitbestimmt bei der Bestellung von Johannes Hörl zum Flughafen-Chef hat auch die Stadt Salzburg, der ein Viertel des Flughafens gehört. Zwei von fünf Mitgliedern in der Hearing-Kommission hat die Stadt nominiert. Der Stadtsenat muss die Bestellung noch absegnen.

SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger hat gegen die Bestellung von ÖVP-Mann Hörl jedenfalls keine Einwände. „Die Sache war glasklar“, verweist er auf die Entscheidung der Hearing-Kommission. Er vertraue den Mitgliedern aus der Stadt zu 100 Prozent. Seine einzige Vorgabe sei gewesen, dass bei gleicher Eignung für den Posten einer Frau der Vorzug zu geben sei. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

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Auch Arbeiterkammer-Präsident und Landes-SPÖ-Chef Peter Eder verteidigt die Entscheidung. Das Ergebnis der Hearing-Kommission sei eindeutig gewesen. Auffällig: Während im Land alle Parteien die Entscheidung für Hörl kritisierten, hat einzig die SPÖ damit kein Problem.

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