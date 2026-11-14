Nur die Roten stimmen der ÖVP beim Flughafen zu

SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger hat gegen die Bestellung von ÖVP-Mann Hörl jedenfalls keine Einwände. „Die Sache war glasklar“, verweist er auf die Entscheidung der Hearing-Kommission. Er vertraue den Mitgliedern aus der Stadt zu 100 Prozent. Seine einzige Vorgabe sei gewesen, dass bei gleicher Eignung für den Posten einer Frau der Vorzug zu geben sei. Das sei aber nicht der Fall gewesen.