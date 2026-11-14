Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Verordnung

Ortschef: „Umgang mit Biber ist viel zu zahnlos!“

Niederösterreich
14.11.2026 06:00
Der Biber setzt im Waldviertel einem Hochwasserschutz, dessen Bau 1,2 Millionen Euro gekostet ...
Der Biber setzt im Waldviertel einem Hochwasserschutz, dessen Bau 1,2 Millionen Euro gekostet hat, schwer zu.(Bild: K.Kracher/4nature)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Der Baumeister der Natur richtet seit Jahren große Schäden am Hochwasserschutz an, beklagt der ÖVP-Bürgermeister von Thaya Eduard Köck. Und kritisiert dabei FPÖ-Tierschutzlandesrat Susanne Rosenkranz: „Jeder Schaden, der durch ein Hochwasser verursacht wird, geht in die direkte Haftung an das Land über!“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Biberpopulation in NÖ ist auf dem Vormarsch. Zumindest nach dem Gefühl der Gemeindeverantwortlichen, die mit Baumfällungen, ungewollten Dammbauten in Flüssen oder mit weiteren Schäden des tierischen Baumeisters der Natur umgehen müssen.

Vergrämungen sind wirkungslos
Auch ÖVP-Bürgermeister Eduard Köck aus Thaya muss seit Jahren mit wirkungslosen Vergrämungen gegen die von der EU streng geschützte Tierart vorgehen. „Der Umgang mit dem Biber ist bei uns viel zu zahnlos. Das ist ein Witz“, kritisiert Köck, dass seit Jahren der Hochwasserschutz für den 200-Einwohner-Ort Großgerharts schwer beschädigt wird. 2013 wurde Großgerharts komplett geflutet. Infolge baute man den Schutz um 1,2 Millionen Euro. Dieser wäre auch 2020 und 2024 eine erfolgreiche Hilfe gegen die Starkregenereignisse gewesen.

Lesen Sie auch:
Begutachtungsfrist zur Biberverordnung läuft noch bis 24. August. 
Kritik an Rosenkranz
„Biberverordnung ist nur ein Wischi-Waschi“
23.08.2026
Biber im Visier
WWF kritisiert Tötung, SPÖ mangelnden Tierschutz
27.08.2026
Schäden in NÖ
„Fleißige Biber“ machen den Bauern Sorgen
10.07.2026

Bürgermeister sieht Land NÖ in Haftung
Weil die neue Biberverordnung noch immer nicht fertig ist und bisherige Entwürfe für Köck viel zu milde ausfallen, wandte er sich nun an FPÖ-Tierschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz: „Aus unserer Sicht wurden keine geeigneten Gegenmaßnahmen erlaubt“, heißt es in dem Schreiben, indem man als einzige Lösung einen Abschuss sieht. Denn mittlerweile baute der Biber dort so fleißig um, dass sogar der Damm undicht wurde. „Da kein Abschuss verordnet wurde, geht jeder Schaden, der durch ein Hochwasser in Großgerharts verursacht wird, in die direkte Haftung an das Land über“, droht Köck.

Rosenkranz will sich Fall ansehen
„Die neue Biberverordnung ist gerade in Begutachtung. Es haben uns mehrere Stellungnahmen erreicht, die derzeit gesichtet und geprüft werden“, heißt es aus dem Büro Rosenkranz, dass man informieren werde, sobald die neue Verordnung in Kraft trete. Im Hinblick auf Großgerharts werde man sich mit dem konkreten Sachverhalt zeitnah auseinandersetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
137.911 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
120.413 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Österreich
Massive Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder
71.298 mal gelesen
Der Orden betreibt in Österreich sieben Spitäler.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
725 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
623 mal kommentiert
Wien
Fiaker-Gespann rast unkontrolliert durch Wien
558 mal kommentiert
In der Wiener Innenstadt kam es zu einem schweren Fiaker-Unfall.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf