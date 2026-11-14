Ortschef: „Umgang mit Biber ist viel zu zahnlos!“

Bürgermeister sieht Land NÖ in Haftung

Weil die neue Biberverordnung noch immer nicht fertig ist und bisherige Entwürfe für Köck viel zu milde ausfallen, wandte er sich nun an FPÖ-Tierschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz: „Aus unserer Sicht wurden keine geeigneten Gegenmaßnahmen erlaubt“, heißt es in dem Schreiben, indem man als einzige Lösung einen Abschuss sieht. Denn mittlerweile baute der Biber dort so fleißig um, dass sogar der Damm undicht wurde. „Da kein Abschuss verordnet wurde, geht jeder Schaden, der durch ein Hochwasser in Großgerharts verursacht wird, in die direkte Haftung an das Land über“, droht Köck.