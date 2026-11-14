Ortschef: „Umgang mit Biber ist viel zu zahnlos!“

Der Baumeister der Natur richtet seit Jahren große Schäden am Hochwasserschutz an, beklagt der ÖVP-Bürgermeister von Thaya Eduard Köck. Und kritisiert dabei FPÖ-Tierschutzlandesrat Susanne Rosenkranz: „Jeder Schaden, der durch ein Hochwasser verursacht wird, geht in die direkte Haftung an das Land über!“
Die Biberpopulation in NÖ ist auf dem Vormarsch. Zumindest nach dem Gefühl der Gemeindeverantwortlichen, die mit Baumfällungen, ungewollten Dammbauten in Flüssen oder mit weiteren Schäden des tierischen Baumeisters der Natur umgehen müssen.
Vergrämungen sind wirkungslos
Auch ÖVP-Bürgermeister Eduard Köck aus Thaya muss seit Jahren mit wirkungslosen Vergrämungen gegen die von der EU streng geschützte Tierart vorgehen. „Der Umgang mit dem Biber ist bei uns viel zu zahnlos. Das ist ein Witz“, kritisiert Köck, dass seit Jahren der Hochwasserschutz für den 200-Einwohner-Ort Großgerharts schwer beschädigt wird. 2013 wurde Großgerharts komplett geflutet. Infolge baute man den Schutz um 1,2 Millionen Euro. Dieser wäre auch 2020 und 2024 eine erfolgreiche Hilfe gegen die Starkregenereignisse gewesen.
Bürgermeister sieht Land NÖ in Haftung
Weil die neue Biberverordnung noch immer nicht fertig ist und bisherige Entwürfe für Köck viel zu milde ausfallen, wandte er sich nun an FPÖ-Tierschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz: „Aus unserer Sicht wurden keine geeigneten Gegenmaßnahmen erlaubt“, heißt es in dem Schreiben, indem man als einzige Lösung einen Abschuss sieht. Denn mittlerweile baute der Biber dort so fleißig um, dass sogar der Damm undicht wurde. „Da kein Abschuss verordnet wurde, geht jeder Schaden, der durch ein Hochwasser in Großgerharts verursacht wird, in die direkte Haftung an das Land über“, droht Köck.
Rosenkranz will sich Fall ansehen
„Die neue Biberverordnung ist gerade in Begutachtung. Es haben uns mehrere Stellungnahmen erreicht, die derzeit gesichtet und geprüft werden“, heißt es aus dem Büro Rosenkranz, dass man informieren werde, sobald die neue Verordnung in Kraft trete. Im Hinblick auf Großgerharts werde man sich mit dem konkreten Sachverhalt zeitnah auseinandersetzen.
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