Welche Folgen Microsoft-Ausfall an Börsen hat

Telefon statt E-Mail

An den Börsen sind die Auswirkungen der Störungen trotzdem sichtbar, denn auch der europäische Börsenbetreiber Euronext nutzt den E-Mail-Dienst Microsoft Outlook. Dieser funktioniert aktuell nicht verlässlich, teilt Euronext mit. Deswegen sollen börsennotierte Unternehmen auf altbewährte Technologie zurückgreifen, wenn sie die Börse erreichen wollen: das Telefon. So sollen sie wichtige Firmeninformationen wie etwa die Aussetzung des Handels oder Kapitalmaßnahmen an die Börsenbetreiber übermitteln.