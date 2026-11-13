Welche Folgen Microsoft-Ausfall an Börsen hat

Seit Donnerstag streiken die Server von Microsoft. Das ist auch an den Börsen spürbar – und zwar nicht unbedingt an stark schwankenden Aktienkursen.
Die Microsoft-Aktie selbst verkraftet die weltweiten Störungen bei Outlook, Teams & Co. vergleichsweise gut. Am Freitagnachmittag stand die Aktie an der Nasdaq-Börse weniger als ein Prozent im Minus. In dieser Woche haben die Titel des Tech-Riesens damit etwa ein Prozent nachgegeben, im vergangenen halben Jahr ist der Kurs aber um rund 28 Prozent gestiegen.
Die allgemeine Stimmung an den Börsen lässt sich von dem Microsoft-Aussetzer zum Wochenschluss ebenfalls nicht trüben. Sowohl in Europa als auch in den USA machten die wichtigsten Indizes keine großen Sprünge. Die Wall Street steuert allerdings auf ihre erste Gewinnwoche seit Anfang Oktober zu, wie die Nachrichtenagentur AP ankündigt.
Telefon statt E-Mail
An den Börsen sind die Auswirkungen der Störungen trotzdem sichtbar, denn auch der europäische Börsenbetreiber Euronext nutzt den E-Mail-Dienst Microsoft Outlook. Dieser funktioniert aktuell nicht verlässlich, teilt Euronext mit. Deswegen sollen börsennotierte Unternehmen auf altbewährte Technologie zurückgreifen, wenn sie die Börse erreichen wollen: das Telefon. So sollen sie wichtige Firmeninformationen wie etwa die Aussetzung des Handels oder Kapitalmaßnahmen an die Börsenbetreiber übermitteln.
Der Börsenbetreiber versichert, dass er Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, damit er die Identität der Anrufer zuverlässig prüfen kann. Man habe auch sichergestellt, dass man über ausreichende Kapazitäten verfüge, um die Lage und die zusätzliche Arbeitsbelastung zu bewältigen, sagte eine Sprecherin. Euronext betreibt mehrere Börsen in Europa, unter anderem in Paris, Brüssel, Lissabon, Amsterdam, Oslo, Athen und Mailand.
Weltweite Störung
Eine Großstörung bei Microsoft hat seit Donnerstagabend weltweit Unternehmen, öffentliche Institutionen und Private von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten bzw. die Nutzung stark eingeschränkt. Am Freitagnachmittag war dann Entspannung in Sicht: Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Vereinzelt könne es aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.
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