Physiker warnte: Welt geht am 13.11.2026 unter

Von Foerster schlug in der Arbeit eine Formel vor, mit der er auf Basis historischer Daten das zukünftige Bevölkerungswachstum prognostizierte. Er wies darauf hin, dass die Weltbevölkerung über die Jahrhunderte hinweg schneller als exponentiell wuchs und sich daher die Verdopplungszeit immer mehr verkürzt, bis diese am 13. November 2026 auf null sinken würde. „Aus offensichtlichen Gründen sollte dieser Tag ‘Weltuntergangstag‘ genannt werden, da an diesem Tag N (die Anzahl der Menschen) gegen unendlich strebt und sich die kluge Bevölkerung selbst auslöscht ... Unsere Ururenkel werden nicht verhungern. Sie werden zu Tode gequetscht“, heißt es in der Publikation.