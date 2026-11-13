Microsoft-Ausfall legt digitale Abhängigkeit offen

Kritiker bemängeln gleich zwei Probleme: Zum einen führt die Monokultur dazu, dass ein einzelner Fehler ganze Branchen und Verwaltungen lähmen kann. „Das eigentliche Risiko ist, die gesamte Kommunikation einer Organisation in eine Cloud bei einem einzigen Anbieter zu legen“, erklärte Benjamin Schilz, Chef des europäischen Messenger-Anbieters Wire. „Für ein Ministerium, die Streitkräfte oder einen Energienetzbetreiber sind Stunden ohne Kommunikation keine Unannehmlichkeit, sondern ein Sicherheitsrisiko.“ Digitale Souveränität bedeute nicht nur Kontrolle über Daten und Speicherorte, sondern auch, bei einer Störung handlungsfähig zu bleiben.