28-Jähriger drohte in Wien ganzer Familie mit Mord

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann bereits zuvor gegenüber seiner Mutter handgreiflich geworden sein. Für die Exekutive ist der 28-Jährige kein Unbekannter: Er war bereits mehrfach polizeilich auffällig geworden. Gegen ihn wurden in der Vergangenheit Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Zudem bestand bereits ein Waffenverbot.