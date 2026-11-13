28-Jähriger drohte in Wien ganzer Familie mit Mord

Ein 28-Jähriger soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Simmering seine eigene Familie mit dem Umbringen bedroht haben. Die Mutter, der Vater und die Schwester sollen dabei ins Visier des Mannes geraten sein.
Wie die Polizei berichtet, soll der Mann bereits zuvor gegenüber seiner Mutter handgreiflich geworden sein. Für die Exekutive ist der 28-Jährige kein Unbekannter: Er war bereits mehrfach polizeilich auffällig geworden. Gegen ihn wurden in der Vergangenheit Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Zudem bestand bereits ein Waffenverbot.
Laut Angaben seiner Familie soll der Mann Drogen konsumieren und psychische Probleme haben.
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