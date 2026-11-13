Stark! Österreichs Frauen bleiben in WM-Topgruppe

Österreichs Frauen-Eishockeyteam spielt weiter in der Top-Division. Im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt setzte sich der Aufsteiger am Freitag in Herning gegen Japan 2:1 nach Verlängerung (0:0,1:0,0:1;1:0) durch. Kapitänin Anna Meixner traf nach 70 Sekunden der Overtime im Powerplay entscheidend. Die Salzburgerin hatte davor schon Österreichs Führung (21.) erzielt. Japan gelang rund zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich.
Im Duell zweier davor siegloser Teams waren die Österreicherinnen von Beginn an defensiv vollauf beschäftigt. Die seit 2019 in der A-Gruppe spielenden Japanerinnen brachten die ersten Schüsse aufs Tor an, waren am Eis flinker und fanden auch das erste Powerplay vor. Torfrau Selma Luggin lieferte erneut eine starke Vorstellung ab und hatte bei einem Stangentreffer auch das Glück auf ihrer Seite.
Meixner trifft, Luggin wieder als Rückhalt
Das erste Drittel endete jedoch mit einer Strafe für Japan. Österreich setzte sich in Überzahl nach der Pause sofort vorne fest, Meixner verwertete nach 36 Sekunden per „One-Timer“ zum 1:0. Die in Schweden bei Brynäs IF engagierte Kapitänin hatte noch eine weitere gute Chance auf das 2:0. Japan kam Mitte des Drittels aber wieder auf. Luggin stand öfter als ihr lieb war wieder im Mittelpunkt.
Österreich war bis zur 51. Minute auf Kurs, ehe Japan verdient den Ausgleich schaffte. Akane Shiga lenkte den Puck ins österreichische Tor. Luggin war mit dem 24. Schuss auf ihr Tor erstmals bezwungen. Österreich wankte. Eineinhalb Minuten vor dem Ende musste dann eine Japanerin vom Eis. Gleich zu Beginn der Overtime musste eine weitere Japanerin auf die Strafbank. Im 5 gegen 4 zog Meixner erneut ab, mit etwas Schussglück senkte sich der Puck ins Tor.
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