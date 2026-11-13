Stark! Österreichs Frauen bleiben in WM-Topgruppe

Meixner trifft, Luggin wieder als Rückhalt

Das erste Drittel endete jedoch mit einer Strafe für Japan. Österreich setzte sich in Überzahl nach der Pause sofort vorne fest, Meixner verwertete nach 36 Sekunden per „One-Timer“ zum 1:0. Die in Schweden bei Brynäs IF engagierte Kapitänin hatte noch eine weitere gute Chance auf das 2:0. Japan kam Mitte des Drittels aber wieder auf. Luggin stand öfter als ihr lieb war wieder im Mittelpunkt.