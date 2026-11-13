Chile: Mutter sah verloren geglaubte Söhne wieder

Dass der Kontakt wieder aufgenommen wurde, hat Teresita ihrem Sohn Alberto zu verdanken, der in Chile geblieben war. Er startete die Suche nach seinen Brüdern und wandte sich an die NGO „Nos Buscamos“. Auf der Grundlage der Recherche von Alberto, durch den Abgleich mit chilenischen Datenbanken und die Suche in sozialen Netzwerken gelang es dann, Tim (Cristian) ausfindig zu machen. Er habe gewusst, dass er adoptiert war, aber nicht, wie er nach seinen leiblichen Eltern suchen solle, sagte Constanza del Río. Nachdem Tim kontaktiert worden war, machte er einen DNA-Test. So habe man auch den zweiten Zwilling finden können, hieß es. Chris (José Sebastián) war 2013 in einen Autounfall verwickelt und konnte wegen seiner Querschnittslähmung die Reise zum Wiedersehen in Chile nicht antreten.