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Adoptionen ins Ausland

Chile: Mutter sah verloren geglaubte Söhne wieder

Ausland
13.11.2026 13:26
Teresita Padillas hat ihre verloren geglaubten Söhne Tim Rolnick (links) und Travis Murdoch ...
Teresita Padillas hat ihre verloren geglaubten Söhne Tim Rolnick (links) und Travis Murdoch (rechts) nach Jahrzehnten wieder gesehen.(Bild: AP/Esteban Felix)
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Von krone.at

In Chile hat eine Mutter erstmals seit Jahrzehnten zwei ihrer drei verloren geglaubten Söhne wiedergetroffen. Sie waren ihr während der Militärdiktatur Augusto Pinochets zwei Tage nach der Geburt abgenommen worden. Insgesamt gab es zwischen 1973 und 1990 etwa 25.000 Adoptionen ins Ausland.

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Das Entwenden der Kinder sei unter Zwang und ohne Zustimmung der Mütter erfolgt, sagte Constanza del Río von der NGO „Nos Buscamos“ („Wir suchen einander“). Hintergrund sei zum einen die politische Zielsetzung der Diktatur gewesen, gezielt Kinder von Regimegegnerinnen und Regimegegnern zu entwenden. Eine weitere Opfergruppe seien arme Eltern gewesen.

Eine von ihnen ist Teresita Padillas (66), der drei Söhne abgenommen wurden. Der 1984 geborene Cristian kam in die USA und wurde dort auf den Namen Tim Rolnick getauft. Die 1989 zur Welt gekommenen Zwillinge Claudio und José Sebastián wurden ebenfalls in den Vereinigten Staaten adoptiert und erhielten die Namen Travis beziehungsweise Chris Murdoch. Damals hätten Richterinnen und Sozialarbeiter den durch die Diktatur geschaffenen Rahmen ausgenutzt, um mit Adoptionen ins Ausland ein Geschäft zu machen, sagte die NGO-Leiterin. Die Mütter seien aus dem Krankenhaus entlassen worden, ohne dass ihnen die Babys übergeben worden seien.

Das Wiedersehen war trotz der Sprachbarriere emotional.
Das Wiedersehen war trotz der Sprachbarriere emotional.(Bild: AP/Esteban Felix)
Insgesamt gab es bis 1990 etwa 25.000 Adoptionen ins Ausland.
Insgesamt gab es bis 1990 etwa 25.000 Adoptionen ins Ausland.(Bild: AP/Esteban Felix)

Kinder mit Gewalt entwendet
Teresita wurde laut den Angaben von einer Sozialarbeiterin bedroht, geschlagen und unter Drogen gesetzt. Ihre Söhne seien dort geblieben und später abgeholt worden. Nun kam es zum hochemotionalen Wiedersehen mit Tim und Travis, die inzwischen 42 und 37 Jahre alt sind. Es habe allerdings eine Sprachbarriere gegeben, sagte del Río. Die Mutter spreche kein Englisch, die Söhne kein Spanisch. 

Dass der Kontakt wieder aufgenommen wurde, hat Teresita ihrem Sohn Alberto zu verdanken, der in Chile geblieben war. Er startete die Suche nach seinen Brüdern und wandte sich an die NGO „Nos Buscamos“. Auf der Grundlage der Recherche von Alberto, durch den Abgleich mit chilenischen Datenbanken und die Suche in sozialen Netzwerken gelang es dann, Tim (Cristian) ausfindig zu machen. Er habe gewusst, dass er adoptiert war, aber nicht, wie er nach seinen leiblichen Eltern suchen solle, sagte Constanza del Río. Nachdem Tim kontaktiert worden war, machte er einen DNA-Test. So habe man auch den zweiten Zwilling finden können, hieß es. Chris (José Sebastián) war 2013 in einen Autounfall verwickelt und konnte wegen seiner Querschnittslähmung die Reise zum Wiedersehen in Chile nicht antreten.

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Tim brachte Enkelkinder mit
Tim brachte zum Wiedersehen seine beiden Kinder mit, wodurch Teresita auch ihre Enkel kennenlernte. Der Initiator der Familienzusammenführung, Alberto, ist inzwischen gestorben.

Die Organisation konnte laut eigenen Angaben inzwischen etwa 800 von 8000 Fällen aufklären, an denen das etwa 20-köpfige Team arbeitet.

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