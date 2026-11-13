„Man kann nicht immer nur an sich selber denken“

Vor Saisonstart zum Absteiger erklärt, nach elf Runden auf Kurs Europa – Frosinone ist die Überraschung der Serie A, einer der Gründe heißt Romano Schmid. Mit sechs Scorerpunkten zeigte der 26-Jährige rasch seine Klasse: „Ich bin hochzufrieden mit Romano, er setzt die Vorgaben sehr gut um“, lobt ihn Trainer Massimiliano Alvini.