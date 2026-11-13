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Romano Schmid

„Man kann nicht immer nur an sich selber denken“

Fußball International
13.11.2026 13:12
Beim 3:1-Sieg gegen Israel erzielte Schmid sein fünftes Team-Tor.
Beim 3:1-Sieg gegen Israel erzielte Schmid sein fünftes Team-Tor.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Italien-Legionär Romano Schmid mischt aktuell mit seinem neuen Arbeitgeber Frosinone die italienische Serie A auf, pendelt zur Liebe seiner Kinder täglich aus Rom zum Verein – und plant mit dem Nationalteam dieser Tage den Aufstieg in der Nations League. 

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Vor Saisonstart zum Absteiger erklärt, nach elf Runden auf Kurs Europa – Frosinone ist die Überraschung der Serie A, einer der Gründe heißt Romano Schmid. Mit sechs Scorerpunkten zeigte der 26-Jährige rasch seine Klasse: „Ich bin hochzufrieden mit Romano, er setzt die Vorgaben sehr gut um“, lobt ihn Trainer Massimiliano Alvini.

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