„Star Wars“-Lichtschwert für Millionen versteigert

In zwei Filmen führte der ikonische Bösewicht Darth Vader (gespielt von David Prowse) dieses Lichtschwert. Zu sehen war es demnach in „Das Imperium schlägt zurück“ von 1980 und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ von 1983. Vorab hatte das Auktionshaus den Wert der Filmwaffe auf mehr als eine Million US-Dollar geschätzt.