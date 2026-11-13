Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Explosion auf Schiff

Gastanker lief in Straße von Hormuz auf Seemine

Ausland
13.11.2026 13:10
Satellitenaufnahme der Straße von Hormuz, die vom Iran als politisches Druckmittel benutzt wird
Satellitenaufnahme der Straße von Hormuz, die vom Iran als politisches Druckmittel benutzt wird(Bild: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Straße von Hormuz ist der Marine der iranischen Revolutionsgarden zufolge ein mit flüssigem Erdgas beladener Tanker auf eine Seemine gelaufen. Auf dem Schiff sei es zu einer Explosion gekommen, berichteten staatliche Medien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Tanker habe eine „nicht genehmigte und gefährliche Route“ genutzt, hieß es aus Teheran. Nähere Angaben zu dem Schiff lagen zunächst nicht vor. Erst am Donnerstag hatten iranische Medien berichtet, dass es in Hormuz auf vier Öltankern Explosionen gegeben habe (krone.at berichtete).

Die Schiffe hätten Warnungen ignoriert und seien in Gebiete der strategisch wichtigen Meerenge eingefahren, die der Iran als Sperrzonen betrachtet. Daten des Washington Institute for Near East Policy zufolge wurden in den ersten zehn Novembertagen mindestens zehn Schiffe getroffen. Im Oktober hatte es 37 Angriffe gegeben. Dies war der höchste Monatswert seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar.

Lesen Sie auch:
Riesiger Feuerball nach einer Explosion auf einem Supertanker in der Straße von Hormuz
In Seeminen gefahren
Iran meldet Explosionen an zwei Öl-Supertankern
12.11.2026

Wasserstraße als politisches Druckmittel
Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormuz als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden.

Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.11.2026 13:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf