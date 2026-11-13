Gastanker lief in Straße von Hormuz auf Seemine

Die Schiffe hätten Warnungen ignoriert und seien in Gebiete der strategisch wichtigen Meerenge eingefahren, die der Iran als Sperrzonen betrachtet. Daten des Washington Institute for Near East Policy zufolge wurden in den ersten zehn Novembertagen mindestens zehn Schiffe getroffen. Im Oktober hatte es 37 Angriffe gegeben. Dies war der höchste Monatswert seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar.