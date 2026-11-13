Explosion auf Schiff
Gastanker lief in Straße von Hormuz auf Seemine
In der Straße von Hormuz ist der Marine der iranischen Revolutionsgarden zufolge ein mit flüssigem Erdgas beladener Tanker auf eine Seemine gelaufen. Auf dem Schiff sei es zu einer Explosion gekommen, berichteten staatliche Medien.
Der Tanker habe eine „nicht genehmigte und gefährliche Route“ genutzt, hieß es aus Teheran. Nähere Angaben zu dem Schiff lagen zunächst nicht vor. Erst am Donnerstag hatten iranische Medien berichtet, dass es in Hormuz auf vier Öltankern Explosionen gegeben habe (krone.at berichtete).
Die Schiffe hätten Warnungen ignoriert und seien in Gebiete der strategisch wichtigen Meerenge eingefahren, die der Iran als Sperrzonen betrachtet. Daten des Washington Institute for Near East Policy zufolge wurden in den ersten zehn Novembertagen mindestens zehn Schiffe getroffen. Im Oktober hatte es 37 Angriffe gegeben. Dies war der höchste Monatswert seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar.
Wasserstraße als politisches Druckmittel
Bereits vor dem Krieg hatten führende iranische Generäle die Straße von Hormuz als mögliches militärisches und politisches Druckmittel ins Spiel gebracht, sollte ihr Land eines Tages angegriffen werden.
Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Meerenge ist im Krieg inzwischen zu einem zentralen Konfliktpunkt zwischen dem Iran und den USA geworden.
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