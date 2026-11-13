Offiziell! Pochettino soll United aus Krise retten

Jetzt ist es ganz offiziell: Manchester United hat Mauricio Pochettino als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der Argentinier, der zuletzt als Teamchef der USA tätig war, soll die „Red Devils“ als Nachfolger von Michael Carrick aus der Krise ziehen.
In bislang zehn Liga-Spielen hat Manchester United in der laufenden Saison gerade einmal acht Punkte geholt und liegt damit nur auf Rang 18 der Premier-League-Tabelle.
Am Donnerstag zogen die Klub-Bosse nun Konsequenzen und setzten Trainer Michael Carrick vor die Tür. Nur einen Tag später stellte der Traditionsklub nun Mauricio Pochettino als neuen Coach im Old Trafford vor.
Vierter Premier-League-Verein
Für den 54-Jährigen ist die Premier League kein Neuland, nach eineinhalb Jahren bei Southampton saß Pochettino von 2014 bis 2019 bei Tottenham auf der Trainerbank, von 2023 bis 2024 coachte er den FC Chelsea.
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