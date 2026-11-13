Welcher Weltmeister freut sich hier aufs Baby?

„Unsere Liebe erwacht zu neuem Leben.“ Schreibt der spanische Fußballer auf seinem Instagram-Account, während er seine Herzdame mit gewölbtem Bäuchlein in Händen hält und den Blick in die Ferne schweifen lässt. Erkennen Sie den Weltmeister, dessen Vorfreude aufs Baby steigt?
Richtig, es ist Marcos Llorente. Der 31-jährige Profi von Atletico Madrid war im Sommer Teil der spanischen Nationalmannschaft und staubte mit ihr nicht weniger als den Weltmeisterpokal ab. Llorente brachte es auf drei Einsätze.
„Traum für deine Schwester“
Den größeren Coup landete er aber auf privater Ebene. Gemeinsam mit Ehefrau Paddy, immerhin 319.000 Follower „reiche“ Influencerin, erwartet er Kind Nummer zwei. Auf Instagram wird die freudige Botschaft gekonnt in Szene gesetzt. Marcos und Paddy stehen bis zu den Knien im Meerwasser, er hält sie in seinen Armen, ihr Bäuchlein schon leicht nach außen gewölbt. Dann noch einmal eine Großaufnahme auf den Bauch. Und pathetische Zeilen. „Unsere Liebe erwacht zu neuem Leben. Danke, dass du dich für uns entschieden hast, Baby. Du bist ein wahr gewordener Traum für deine Schwester, deinen Papa und deine Mama. Deine Familie wartet auf dich“, schreibt Llorente.
Unter den Gratulanten: etwa Ex-Weltkicker Luis Figo und Shalimar Heppner, Herdame von einem gewissen David Alaba. Da fliegen in den Kommentarspalten die Herzerl nur so durch die Gegend ...
Mit dem „anfliegenden“ Baby Nummer zwei im Hinterkopf wird Llorente auch besser über die jüngste Niederlage mit seinem Klub Atletico hinwegkommen. Just im Spitzenduell mit dem FC Barcelona setzte es eine 1:2-Heimniederlage.
Damit verpasste Atletico den Sprung auf Platz eins.
Aber was ist schon ein Fußballspiel gegen ein (erst so richtig entstehendes) Menschenleben?
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