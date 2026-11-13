Welcher Weltmeister freut sich hier aufs Baby?

„Traum für deine Schwester“

Den größeren Coup landete er aber auf privater Ebene. Gemeinsam mit Ehefrau Paddy, immerhin 319.000 Follower „reiche“ Influencerin, erwartet er Kind Nummer zwei. Auf Instagram wird die freudige Botschaft gekonnt in Szene gesetzt. Marcos und Paddy stehen bis zu den Knien im Meerwasser, er hält sie in seinen Armen, ihr Bäuchlein schon leicht nach außen gewölbt. Dann noch einmal eine Großaufnahme auf den Bauch. Und pathetische Zeilen. „Unsere Liebe erwacht zu neuem Leben. Danke, dass du dich für uns entschieden hast, Baby. Du bist ein wahr gewordener Traum für deine Schwester, deinen Papa und deine Mama. Deine Familie wartet auf dich“, schreibt Llorente.