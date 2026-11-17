Was vielen Menschen kaum bewusst ist: Ein beträchtlicher Teil dieser Infrastruktur befindet sich in einer relativ dünnen Schicht rund um unseren Planeten – dem niedrigen Erdorbit, auch Low Earth Orbit (LEO) genannt. Die zunehmende Konzentration von Satelliten in diesem Bereich könnte sich im Ernstfall allerdings als erhebliche Schwachstelle erweisen.