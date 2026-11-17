Satelliten sind aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken: Sie ermöglichen Kommunikation, Navigation und Wettervorhersagen. Doch wie anfällig ist das eng vernetzte System im Orbit? Eine neue Studie beleuchtet ein bislang wenig beachtetes Szenario und zeigt, warum die Sicherheit im Weltraum zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Der Weltraum ist längst kein leerer Ort mehr. Hoch über unseren Köpfen kreisen Tausende Satelliten um die Erde. Sie ermöglichen Telefon- und Datenverbindungen, versorgen abgelegene Regionen mit Internet, liefern wichtige Informationen für Wetterprognosen und bilden eine wesentliche Grundlage moderner Navigationssysteme. Auch zahlreiche wirtschaftliche, wissenschaftliche und sicherheitsrelevante Anwendungen hängen von ihnen ab.
Was vielen Menschen kaum bewusst ist: Ein beträchtlicher Teil dieser Infrastruktur befindet sich in einer relativ dünnen Schicht rund um unseren Planeten – dem niedrigen Erdorbit, auch Low Earth Orbit (LEO) genannt. Die zunehmende Konzentration von Satelliten in diesem Bereich könnte sich im Ernstfall allerdings als erhebliche Schwachstelle erweisen.
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