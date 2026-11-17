Diallo ist Chef des französischen Fußballverbands FFF. Dieser stellte sich in einer Sitzung des Exekutivrats einstimmig hinter Diallo, wie es in einer Mitteilung hieß, und bestätigte dessen Kandidatur offiziell. Am 18. März 2027 wird über die Präsidentschaft der FIFA entschieden. Zunächst sei er nicht Kandidat gewesen, habe nach dem Insistieren seiner europäischen Kollegen aber eingelenkt. „Um meinen Überzeugungen treu zu bleiben, konnte ich mich dem nicht entziehen“, erklärte er dem französischen Sportsender RMC.