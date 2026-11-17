Der Vater klärte seine Duelle mit den Fäusten, Philippe Diallo bevorzugt die Diplomatie. Statt als Boxer eine Karriere wie der Senior schlug der 63-Jährige eine Funktionärslaufbahn ein – und will im kommenden Jahr Gianni Infantino als Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA stürzen. „Ich habe, wie ich glaube, die Erfahrung, die Überzeugungen, die Werte“, sagte Diallo. „Ich will gewinnen. Denn das, was passiert, hat schockiert und entspricht nicht der Zukunft des Fußballs.“
Diallo ist Chef des französischen Fußballverbands FFF. Dieser stellte sich in einer Sitzung des Exekutivrats einstimmig hinter Diallo, wie es in einer Mitteilung hieß, und bestätigte dessen Kandidatur offiziell. Am 18. März 2027 wird über die Präsidentschaft der FIFA entschieden. Zunächst sei er nicht Kandidat gewesen, habe nach dem Insistieren seiner europäischen Kollegen aber eingelenkt. „Um meinen Überzeugungen treu zu bleiben, konnte ich mich dem nicht entziehen“, erklärte er dem französischen Sportsender RMC.
Pröll begrüßt Entscheidung
Für Josef Pröll ist es eine gute Entscheidung. „Der ÖFB hat sich klar an der Seite der UEFA positioniert. Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass ein hochkarätiger Kandidat nominiert wurde, der dem gemeinsam definierten Anforderungs- und Werteprofil entspricht“, sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende. Die formelle Beschlussfassung der Unterstützung werde im Rahmen der kommenden ÖFB-Aufsichtsratssitzung erfolgen.
Auch in Deutschland war der Zuspruch groß. „Wir waren uns schnell einig, dass es an der FIFA-Spitze einen Wechsel braucht und das System Infantino nicht weiter operieren darf. Wir brauchen diesen Wechsel“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der ARD. Er sei eng befreundet mit Diallo. „Es ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, den er vertritt, was Transparenz, Klarheit und Vertrauen betrifft.“
Jurist Diallo kritisiert Infantino
Der Jurist Diallo war Infantino bereits im September direkt scharf angegangen. „Seine Vorstöße während und nach der WM haben den Ruf und die Einheit des Fußballs schwer beschädigt. Mit dem Ergebnis, dass das Vertrauen abhandengekommen ist“, sagte der Franzose.
Infantino plante, Anteile an der WM an Investoren zu verkaufen, scheiterte mit dem Plan aber nach heftigem Widerstand. Zudem soll er nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump für die Aussetzung der Rot-Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun während der WM gesorgt haben. Infantino bestreitet dies.
Aufstieg als Funktionär
Dass die UEFA eigentlich Erfolgstrainer Arsène Wenger als Gegenkandidaten aufstellen wollte, erschwert Diallo rund vier Monate vor der Abstimmung auf dem FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat den Wahlkampfstart. Dabei ist seine Vita vom Fußball geprägt, und fachlich sowie strategisch dürfte der seit über 30 Jahren in der Sportart arbeitende Franzose mit Infantino auf der Höhe sein.
Da sein Vater Souleymane Diallo, der bei Olympia 1960 das Viertelfinale erreichte und mehrfach französischer Meister wurde, ihn nicht unbedingt zum Boxen animierte, begann der Franzose im Alter von sechs Jahren beim FC Nantes mit dem Fußball. Profi wurde er nicht, stattdessen studierte Diallo Jus und besuchte die renommierte Pariser Hochschule Sciences Po.
Ein Vereinspräsident kam in den Neunzigerjahren auf ihn zu: „Wir sind dabei, eine Vereinigung zu gründen, die Vereinspräsidenten und andere Anteilseigner vertritt. Wir könnten uns vorstellen, dass Sie diese führen.“ So begann die Funktionärslaufbahn.
Posten in Delegationen von UEFA und FIFA folgten, Diallo ist nach eigenen Worten Richter der FIFA-Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten. „2021 wurde ich in den Vorstand des Französischen Fußballverbands gewählt, bevor ich 2023 Verbandspräsident wurde. Kurz danach wurde ich auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees“, sagte Diallo.
Wengers Zweifel
Doch reicht das gegen einen wie Infantino? Der Schweizer geht als klarer Favorit in das Votum. Diallo, der gut Deutsch spricht, weiß zwar den europäischen Dachverband mit seinen 55 Mitgliedern hinter sich, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht das nicht. Infantino kann auf die Unterstützung aus Südamerika und Afrika setzen, auch die anfangs kritischen Verbände Asiens und Nordamerikas tendierten zuletzt wieder zum Amtsinhaber.
Diallo wird also viele Flugkilometer sammeln und Argumente finden müssen, mit denen er die Verbände von einer Abwahl Infantinos überzeugt. Die Chancen auf einen Machtwechsel sind aber gering. Die Erfolgsaussichten waren wohl letztlich ein Grund, warum der 77-jährige Wenger sich nach monatelangen Überlegungen nicht zur Wahl stellte.
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