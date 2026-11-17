Eine Glastür im 1. Stock der Uni-Bibliothek öffnet sich. Dahinter befinden sich helle Räume, in den Vitrinen stehen beschriftete Glasbehälter: „Linen“, „Kozo“, „Mitsumata“. Es handelt sich um Naturfasern, die zur Herstellung von besonderem Papier verwendet werden. Dieses wird wiederum zur „Konsolidierung“ von Büchern genutzt – das heißt, dass brüchiges Material damit befestigt wird.