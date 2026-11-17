Im November und Dezember ist in Wien immer sehr viel los – auch viele Konzerte finden wieder statt. Doch in den kommenden Wochen geben sich einige durchaus ungewöhnliche Namen in der Bundeshauptstadt die Ehre. Manche Acts lassen sofort Erinnerungen wach werden, andere sorgen für eine echte Überraschung. Ein Blick auf Konzerte, die man vielleicht nicht verpassen sollte.