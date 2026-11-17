Gefeiert wird übrigens bei seiner Ex-Ehefrau Maria Shriver. „Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht – wir kommen zusammen“, sagte der 79-Jährige dem US-Magazin. „Die Kinder lieben das. Also machen wir das so und führen diese Tradition fort. Wir gehen zu Maria rüber und feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum.“

Gemeinsame Treffen mit Kindern

Der Schauspieler und die Journalistin Maria Shriver hatten 1986 geheiratet und 2011 ihre Trennung bekannt gegeben. Aus ihrer Ehe gingen vier gemeinsame Kinder hervor, die inzwischen erwachsen sind. Ihre älteste Tochter Katherine und der Hollywoodstar Chris Pratt haben bereits eigene Kinder. Schwarzenegger erklärte nun, dass auch nach der Scheidung „die Kinder einen gerne immer zusammen“ sähen.