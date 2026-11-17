Arnold Schwarzenegger spielt in seinem neuen Film nicht nur Santa Claus, er hat auch eine ganz besondere Verbindung zu Weihnachten. Sein schönster Moment im Leben sei nämlich nicht etwa der „Mr. Olympia“-Sieg gewesen, sondern ein Heiliger Abend, als er sechs Jahre alt war. Ein Grund, warum der „Terminator“-Star bis heute an den österreichischen Weihnachtstraditionen festhält, wie er jetzt verriet.
„Ich habe darüber nachgedacht: ,Was war der glücklichste Moment, der besonderste Augenblick in meinem Leben?‘ Es war nicht etwa der Gewinn des ,Mr. Olympia‘-Titels, die Wahl zum Gouverneur oder ein Kassenerfolg – daran habe ich jedenfalls nicht gedacht“, erzählt Schwarzenegger jetzt in einem Interview mit „People“.
Schöne Kindheitserinnerung
„Ich erinnere mich daran, wie ich dort mit meiner Familie stand“, erzählt er über ein Weihnachtsfest, das er im Alter von etwa sechs Jahren in seiner Heimat Österreich erlebte. „Wir hielten uns alle an den Händen um den Weihnachtsbaum und sangen ,Stille Nacht‘. Und dann holte mein Vater – er spielte etwa sechs Instrumente und war ein sehr guter Musiker – sein Flügelhorn hervor und fing an zu spielen.“
Hier können Sie sich den Trailer für Schwarzeneggers Weihnachtsfilm „Geklaute Weihnachten“ anschauen:
Sie hätten nicht viele Geschenke bekommen, da die Familie nicht viel Geld hatte, so Schwarzenegger. „Ich glaube, mein Geschenk war ein Schlitten und mein Bruder hat einen Pullover, der nächstes Weihnachten mein weitergereichter Pullover werden würde. So war es immer. Aber es gab keine Probleme – du bist sechs Jahre alt.“
Weihnachten mit Ex Maria
Und weil Schwarzenegger so schöne Erinnerungen an die Weihnachtsfeste als Kind hat, war es ihm auch wichtig, heimische Traditionen an seine Kinder weiterzugeben, wie er verriet. So gebe es bei ihnen zum Fest immer noch einen Christbaum mit echten Kerzen. „Es gab immer einen Weihnachtsbaum vom Boden bis hinauf zur Decke.“ Das gebe es bis jetzt bei seiner Familie.
Gefeiert wird übrigens bei seiner Ex-Ehefrau Maria Shriver. „Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht – wir kommen zusammen“, sagte der 79-Jährige dem US-Magazin. „Die Kinder lieben das. Also machen wir das so und führen diese Tradition fort. Wir gehen zu Maria rüber und feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum.“
Gemeinsame Treffen mit Kindern
Der Schauspieler und die Journalistin Maria Shriver hatten 1986 geheiratet und 2011 ihre Trennung bekannt gegeben. Aus ihrer Ehe gingen vier gemeinsame Kinder hervor, die inzwischen erwachsen sind. Ihre älteste Tochter Katherine und der Hollywoodstar Chris Pratt haben bereits eigene Kinder. Schwarzenegger erklärte nun, dass auch nach der Scheidung „die Kinder einen gerne immer zusammen“ sähen.
Auch Shriver hat zuvor erzählt, dass sie heute eine gute Beziehung zu ihrem Ex-Mann habe. „Arnold und ich verstehen uns gut“, sagte sie vergangenes Jahr dem „People“-Magazin. „Wir lachen viel über unsere Kinder, unsere Enkelkinder und uns selbst, und wir sind stolz darauf, dass wir immer noch miteinander reden.“
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