In Wien-Favoriten stehen die Menschen Schlange, um einen ganz besonderen Food-Trend zu ergattern: 1000 Döner-Croissants werden am Dienstag gratis verteilt. Viele wollen sich die ungewöhnliche Kombination aus Dönerfleisch und Buttercroissant nicht entgehen lassen.
Schon vor dem Start der Aktion bildete sich vor „Elif Falafel & Döner“ in der Favoritenstraße eine ewig lange Warteschlange. Der Grund für den Trubel: Gemeinsam mit Lidl verschenkt Ferhat-Döner-Gründer Ferhat Yildirim am Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr insgesamt 1000 der heiß begehrten Kreationen. Wer eines ergattern will, muss allerdings schnell sein – denn wenn die Stückzahl aufgebraucht ist, ist Schluss!
Döner trifft auf Croissant
Was auf den ersten Blick nach einer ziemlich verrückten Kombination klingt, sorgt derzeit für einen regelrechten Hype. Statt im klassischen Fladenbrot landet das Fleisch im Buttercroissant von Lidl. Dazu kommen Gurke, Tomate, Avocado und Schafskäse. Das Fleisch stammt direkt vom Spieß nebenan bei Ferhat Döner.
Der ungewöhnliche Snack hat seinen Ursprung in Deutschland: Was zunächst als Aprilscherz von Lidl begann, entwickelte sich im Internet zum echten Renner. Der Andrang war schließlich so groß, dass aus der Spaß-Idee tatsächlich ein Produkt wurde.
Nun schwappt der Hype auch nach Wien über. Und die lange Schlange in Favoriten zeigt: Auch die Wiener wollen den außergewöhnlichen Döner-Mix probieren.
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