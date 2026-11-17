Schon vor dem Start der Aktion bildete sich vor „Elif Falafel & Döner“ in der Favoritenstraße eine ewig lange Warteschlange. Der Grund für den Trubel: Gemeinsam mit Lidl verschenkt Ferhat-Döner-Gründer Ferhat Yildirim am Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr insgesamt 1000 der heiß begehrten Kreationen. Wer eines ergattern will, muss allerdings schnell sein – denn wenn die Stückzahl aufgebraucht ist, ist Schluss!