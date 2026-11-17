Der Göfner hat vor wenigen Tagen wieder im Rheindorf aufgeschlagen. Allerdings nicht als aktiver Fußballer. Sondern als verletzter Spieler, um seine Sprunggelenksprobleme, die ihn seit März dieses Jahres plagen, behandeln zu lassen. Bei Sebastian Halder, zu dem er großes Vertrauen hat: „Sebastian ist ein extrem guter Therapeut, ich bin mir sicher, dass ich unter seiner Anleitung die Probleme mit dem Sprunggelenk in den Griff bekomme“, sagt Bischof.