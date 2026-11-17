Noah Bischof hatte den SCR Altach im Jänner 2024 verlassen, wechselte damals zu Österreichs Rekordmeister Rapid Wien. „Der Abschied aus Altach war keine erfreuliche Angelegenheit. Trotzdem habe ich noch immer eine starke Verbindung zu diesem Verein, der mein Jugendklub und letztlich auch meine erste Station im Profifußball war“, sagt Bischof, der nun aber zurück im Ländle ist.
Der Göfner hat vor wenigen Tagen wieder im Rheindorf aufgeschlagen. Allerdings nicht als aktiver Fußballer. Sondern als verletzter Spieler, um seine Sprunggelenksprobleme, die ihn seit März dieses Jahres plagen, behandeln zu lassen. Bei Sebastian Halder, zu dem er großes Vertrauen hat: „Sebastian ist ein extrem guter Therapeut, ich bin mir sicher, dass ich unter seiner Anleitung die Probleme mit dem Sprunggelenk in den Griff bekomme“, sagt Bischof.
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