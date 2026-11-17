Diese Nachricht müssen die Salzburg-Fans erst einmal verdauen: Top-Torjäger Haris Tabakovic wird im Jahr 2026 kein Spiel mehr absolvieren können. Wie schon Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez am Montag verkündete, zog sich der Stürmer im Nations-League-Spiel gegen Schweden einen Meniskusriss zu. Das bestätigten auch die Untersuchungen von Salzburgs Klubärzten. Bereits am Mittwoch wird der 32-Jährige operiert. In den Europa-League-Partien gegen Ararat-Armenia sowie Sparta Prag sowie in vier Liga-Partien (unter anderem gegen den LASK) muss Trainer Danny Röhl auf andere Kaderspieler zurückgreifen.