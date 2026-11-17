Darauf hätte Salzburg gerne verzichtet! Nachdem Bosniens Teamchef bereits am Montag von einem Meniskusriss bei Haris Tabakovic gesprochen hatte, wurde der Torjäger am Dienstag noch einmal von seinem Klub untersucht. Die erste Diagnose bestätigte sich dabei. Der 32-Jährige wird schon am Mittwoch operiert.
Diese Nachricht müssen die Salzburg-Fans erst einmal verdauen: Top-Torjäger Haris Tabakovic wird im Jahr 2026 kein Spiel mehr absolvieren können. Wie schon Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez am Montag verkündete, zog sich der Stürmer im Nations-League-Spiel gegen Schweden einen Meniskusriss zu. Das bestätigten auch die Untersuchungen von Salzburgs Klubärzten. Bereits am Mittwoch wird der 32-Jährige operiert. In den Europa-League-Partien gegen Ararat-Armenia sowie Sparta Prag sowie in vier Liga-Partien (unter anderem gegen den LASK) muss Trainer Danny Röhl auf andere Kaderspieler zurückgreifen.
Das könnte die Chance für Karim Konate sein. Der Ivorer hatte in dieser Saison zumeist die Jokerrolle inne. Durch den Ausfall von Tabakovic steigen die Chancen des Bundesliga-Torschützenkönigs von 2023/24 auf mehr Einsatzzeit. Heuer gelangen dem 22-Jährigen in 18 Partien sieben Treffer.
Auch während des Trainings am Dienstagvormittag dürfte Röhl kurz erschreckt sein: Umut Tohumcu ging plötzlich zu Boden und brach das Training vorzeitig ab. Am Nachmittag gab es auf „Krone“-Anfrage jedoch schon wieder Entwarnung. Der Leihspieler vom deutschen Bundesligisten Hoffenheim bekam nur einen Pferdekuss, also einen Schlag auf den Oberschenkel, ab.
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