Stich in Hals war tödlich

In der Tatnacht waren der 30-Jährige und auch dessen 31-jährige Gattin vom psychisch beeinträchtigten Bruder im gemeinsamen Haus angegriffen worden. Laut Obduktionsbericht weist die Leiche des 30-Jährigen zwei Stichwunden durch das gekrümmte Tatmesser – insgesamt 22 Zentimeter lang, davon zehn Zentimeter Klinge – auf. Jene im Brustbereich wäre nicht tödlich gewesen, jene in den Hals verursachte aber eine derart schlimme Verletzung, dass das Opfer hilflos verblutete. Seine Frau konnte bekanntlich mit dem gemeinsamen Baby zum Nachbarn flüchten.