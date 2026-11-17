Er schweigt zu den Vorwürfen, beziehungsweise zur Tatnacht. Über jenen 35-jährigen Türken aus Perg, der in der Nacht zum Montag seinen Bruder erstochen und dessen Ehefrau schwer verletzt habe, wurde nun die Untersuchungshaft verhängt. Und inzwischen ist auch das Obduktionsergebnis da.
„Die beantragte Untersuchungshaft wurde verhängt“, bestätigt Ulrike Breiteneder von der Linzer Staatsanwaltschaft den obligatorischen nächsten Schritt im Verfahren gegen den 35-jährigen Türken aus Perg, der in Verdacht steht, seinen Bruder ermordet zu haben.
Stich in Hals war tödlich
In der Tatnacht waren der 30-Jährige und auch dessen 31-jährige Gattin vom psychisch beeinträchtigten Bruder im gemeinsamen Haus angegriffen worden. Laut Obduktionsbericht weist die Leiche des 30-Jährigen zwei Stichwunden durch das gekrümmte Tatmesser – insgesamt 22 Zentimeter lang, davon zehn Zentimeter Klinge – auf. Jene im Brustbereich wäre nicht tödlich gewesen, jene in den Hals verursachte aber eine derart schlimme Verletzung, dass das Opfer hilflos verblutete. Seine Frau konnte bekanntlich mit dem gemeinsamen Baby zum Nachbarn flüchten.
Gutachten in Auftrag gegeben
Bei der Befragung gab sich der Beschuldigte wortkarg, wollte, wie schon in der Tatnacht, nichts zum Hergang, Motiv oder anderen Fragen sagen. „Es wurde inzwischen auch ein psychiatrisches Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit und Gefährlichkeit in Auftrag gegeben“, ergänzt Breitenender.
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