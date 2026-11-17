Seit mehr als zwei Jahren ist es ruhig um Lena Meyer-Landrut geworden. Jetzt meldete sich die Sängerin mit einem Lebenszeichen zurück.
Seit dem Sommer 2024 ist es ruhig um Lena Meyer-Landrug geworden. So ruhig, dass die Fans mittlerweile auf kreative Ideen kommen, um die 35-Jährige aus der Reserve zu locken.
Fan wünscht sich Lena-Comeback
Mit Erfolg, wie sich jetzt zeigte. Denn auf TikTok veröffentlichte ein Fan ein Video mit einem persönlichen Weihnachtswunsch: dass die Sängerin endlich zurückkommt. „All I Want for Christmas ist ein Lena-Comeback“, hieß es dazu – und im Hintergrund sang Mariah Carey ihren legendären Weihnachtshit.
Der Clip wurde im Netz zum Hit und erreichte auch Lena Meyer-Landrut. Und da schau her, die Sängerin hinterließ unter dem TikTok-Videos ihres Fans eine überraschende Botschaft.
Meyer-Landrut gibt Lebenszeichen
„Dauert noch ein bisschen“, kommentierte Lena im Hinblick auf ein mögliches Comeback. Ob und wann sie sich wieder in der Öffentlichkeit zeigen wird, oder ob sich die Fans vielleicht auf neue Musik freuen dürfen, das verriet die ehemalige Song-Contest-Siegerin aber nicht.
Doch nach mehr als zwei Jahren Funkstille freuen sich die Fans sogar über diesen knappen Kommentar ihres Idols. Damals hatte Meyer-Landrut wegen gesundheitlicher Probleme zunächst ein Konzert in München, später die restliche Tour absagen müssen. Auch ihr letzter Instagram-Beitrag stammt aus dem Juli 2024.
Fans zeigen Verständnis
Lenas Anhänger zeigen sich daher auch mehr als verständnisvoll, dass es mit Meyer-Landruts Comeback noch ein bisschen dauern wird. „Wir warten“, heißt es unter anderem unter dem TikTok-Video. Und dennoch: Vor Weihnachten darf man ja auch hoffen, dass Wünsche in Erfüllung gehen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.