Fans zeigen Verständnis

Lenas Anhänger zeigen sich daher auch mehr als verständnisvoll, dass es mit Meyer-Landruts Comeback noch ein bisschen dauern wird. „Wir warten“, heißt es unter anderem unter dem TikTok-Video. Und dennoch: Vor Weihnachten darf man ja auch hoffen, dass Wünsche in Erfüllung gehen ...