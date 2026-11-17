Die Katze ist aus dem Sack – oder ist diesem Fall eher das Rentier. Emma Aicher hat auf Instagram verraten, welchen Namen sie ihrem in Levi gewonnen Patentier geben wird. Dabei stellt sich die Deutsche aber gegen den Wunsch ihrer eigenen Fans ...
Für ihren souveränen Slalom-Sieg in Levi hat Aicher traditionell die Patenschaft für ein Rentier erhalten. Nach dem Rennen am Samstag hatte die Deutsche ihre Online-Fangemeinde noch über den Namen des Tieres abstimmen lassen. Lasse, Adam und Pü standen zur Auswahl.
Lasse? Aicher hat andere Pläne
Das Ergebnis: Lasse fand eine Mehrheit unter ihren Anhängern. Möglicher Hintergrund? Im Vorjahr hatte Aicher erklärt, dass sie im Falle eines Sieges eben jenen Namen für das Rentier wählen würde. Und doch hat die Senkrechtstarterin jetzt andere Pläne und stößt damit einem Teil ihrer Fans vor den Kopf.
„Oooookay, vielleicht werde ich jetzt ein paar Leute enttäuschen, aber darf ich euch den gutaussehenden jungen Kerl Adam vorstellen“, schreibt die 23-Jährige auf Instagram. Adam statt „Fan-Wunsch“ Lasse: Der Name für das Rentier ist damit eine Hommage an ihren Lieblingsschauspieler Adam Sandler.
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