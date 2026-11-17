Lasse? Aicher hat andere Pläne

Das Ergebnis: Lasse fand eine Mehrheit unter ihren Anhängern. Möglicher Hintergrund? Im Vorjahr hatte Aicher erklärt, dass sie im Falle eines Sieges eben jenen Namen für das Rentier wählen würde. Und doch hat die Senkrechtstarterin jetzt andere Pläne und stößt damit einem Teil ihrer Fans vor den Kopf.