Diese Staatsmeisterschaften haben für Aufsehen gesorgt! Nicht nur, dass die Crossläufer in Freistadt eine extrem selektive Strecke zu bewältigen hatten, die sogar durch die Halle des Rinderzuchtvereins führte. Am Ende wurden die Sieger mit Bier aufgewogen – Kevin Kamenschak erhielt 59 Kilo, die schnellste Dame Lisa Redlinger eine Kiste weniger.