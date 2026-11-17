Von DNA und Videoaufnahmen überführt

Die Beschuldigten gaben zum Teil zu, in dem Kellerlokal gewesen zu sein, sich aber nicht an so einer Tat beteiligt zu haben. Vielmehr habe man dort unten eine Party gefeiert. Sie konnten sich die Verletzungen der Opfer nicht erklären, wurden aber von am Tatort sichergestellten DNA-Spuren und Videomaterial belastet, das auf Handys der Angeklagten gefunden wurde. Das Lokal war zu dem Zeitpunkt eigentlich geschlossen, weil es nicht die Auflagen des Magistrats der Stadt Wien erfüllte. Der Betreiber, dessen Zeugenaussage verlesen wurde, dürfte nicht sehr sorgsam mit dem Schlüssel umgegangen sein. Dieser hing in einem Kästchen in einem Cafe gegenüber, das ihm auch gehörte und wo viele Leute Zugang hatten.