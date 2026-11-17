Die Angeklagten im Prozess rund um Misshandlungen in einem Wiener „Folter-Keller“ sind – nicht rechtskräftig – zu mehrjährigen Haftstrafen von drei bis sieben Jahren verurteilt worden. Die vier sollen im Oktober 2025 zwei Männer entführt, in ein Kellerlokal in Wien-Wieden verschleppt, dort vier Tage gefangen gehalten und gequält haben. Bei den Misshandelten handelte es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande, die 100.000 Euro unterschlagen haben sollen.
Der 41-jährige Hauptangeklagte, ein massiv vorbestrafter Tschetschene, erhielt eine siebenjährige Zusatzstrafe. Zudem wurde eine offene Strafe von sechs Monaten widerrufen. Der bisher unbescholtene Zweitangeklagte, ein Syrer, muss drei Jahre hinter Gitter. Sein Landsmann, der Drittangeklagte, erhielt ebenfalls eine Zusatzstrafe von vier Jahren. Zudem wurde eine offene Strafe von 14 Monaten widerrufen. Er muss somit fünf Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Der vierte Angeklagte, ein ebenfalls vorbestrafter Tschetschene, erhielt sieben Jahre Haft. Zwei Angeklagte nahmen die Strafe an, die anderen gingen in Berufung bzw. gaben keine Erklärung ab, ebenso die Staatsanwältin. Die Urteile sind daher nicht rechtskräftig.
„Für uns bestand kein Zweifel“
Die Angeklagten im Alter von 23 bis 41 Jahren wurden u.a. wegen schweren Raubes, schwerer Körperverletzung und Freiheitsentziehung, zwei von ihnen auch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, verurteilt. Der Strafrahmen belief sich auf zwei bis 15 Jahren. Zudem müssen sie dem Opfer 3000 Euro Schmerzengeld zahlen. „Für uns bestand kein Zweifel, dass es so stattgefunden hat“, sagte die vorsitzende Richterin.
Streit unter Phishing-Betrügern
Die Beschuldigten und ihre Opfer gehörten einer auf Phishing-Betrügereien spezialisierten Bande an, die mit ausgespähten Bankdaten und Passwörtern einen immensen Vermögensschaden anrichtete. Dazu ist bei der Anklagebehörde in Wien ein umfangreiches Ermittlungsverfahren anhängig. Die Angeklagten – vor allem der Älteste – waren in der Hierarchie weiter oben angesiedelt, die Opfer dagegen „Laufburschen“ der kriminellen Vereinigung gewesen. Der 41-Jährige, anwaltlich vertreten von Franz Stefan Pechmann, soll auch den Auftrag für die Abreibung gegeben haben.
Ein angeklagter Tschetschene soll eines der Opfer zum Hauptbahnhof gelockt haben, wo der Mann mit einer vorgehaltenen Schusswaffe zum Einsteigen in ein Auto gezwungen wurde. Dann wurde er zum von der Staatsanwältin als „Folter-Keller“ bezeichneten Lagerraum gebracht, wo sich das zweite Opfer bereits gefesselt befand.
Vier Tage gefangen gehalten
Die Männer wurden vom 24. bis zum 28. Oktober 2025 festgehalten und malträtiert, indem man sie immer wieder mit Fäusten, Metallketten und Holzstöcken schlug. Auch Waterboarding soll praktiziert worden sein, indem die Köpfe der gefangenen Gehaltenen in einen mit Wasser gefüllten Kübel getaucht wurden. Die Opfer hätten Todesängste ausgestanden, betonte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer am ersten Verhandlungstag im September: „Es war ein Streit ums Geld. Sie wollten aussteigen. Das hat den anderen Missmut gemacht.“
Nach vier Tagen war das Martyrium beendet. Die Angeklagten, die den Opfern Geld, eine Uhr und ein Handy wegnahmen, kleideten die Misshandelten ein, gaben ihnen etwas zu essen und ließen sie gehen. Während einer der beiden umgehend die Polizei aufsuchte und Anzeige erstattete, tauchte der zweite Mann unter und konnte von den Ermittlern bis zum heutigen Tag nicht zu den Vorgängen befragt werden.
Von DNA und Videoaufnahmen überführt
Die Beschuldigten gaben zum Teil zu, in dem Kellerlokal gewesen zu sein, sich aber nicht an so einer Tat beteiligt zu haben. Vielmehr habe man dort unten eine Party gefeiert. Sie konnten sich die Verletzungen der Opfer nicht erklären, wurden aber von am Tatort sichergestellten DNA-Spuren und Videomaterial belastet, das auf Handys der Angeklagten gefunden wurde. Das Lokal war zu dem Zeitpunkt eigentlich geschlossen, weil es nicht die Auflagen des Magistrats der Stadt Wien erfüllte. Der Betreiber, dessen Zeugenaussage verlesen wurde, dürfte nicht sehr sorgsam mit dem Schlüssel umgegangen sein. Dieser hing in einem Kästchen in einem Cafe gegenüber, das ihm auch gehörte und wo viele Leute Zugang hatten.
„Chill einmal“
Der dritte Verhandlungstag am Dienstag fand unter Polizeischutz und mit einem massiven Aufgebot an Justizwachebeamtinnen und -beamten statt. Beim letzten Prozesstag am 10. November dürfte es aufgrund der Aussage des Opfers zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Auch am heutigen Verhandlungstag wurde der Sohn des Hauptangeklagten des Saales verwiesen und durfte bei der Urteilsverkündung nicht dabei sein. Als er das Urteil vernahm, lief er laut schimpfend am Gang auf und ab und trat mehrfach gegen eine Toilettentür. Ein weiterer Zuhörer sagte zu einer Justizwachebeamtin „chill einmal“, weil sie einen Angeklagten bei der Beratung mit seinem Anwalt Thomas Nirk abschirmte. Daraufhin entstand ein Wortgefecht mit einem im Saal anwesenden Polizisten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.