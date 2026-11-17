Wer in Österreich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will, hat gerade Verhandlungsspielraum. Teilweise können die Käufer laut Experten den Preis um ein Fünftel nach unten handeln, das Angebot ist groß. Da überrascht es auch nicht, dass im ersten Halbjahr 2026 mehr Immobilien verkauft wurden.
Dass die Haus- und Wohnungsverkäufe in der ersten Jahreshälfte gestiegen sind, liegt auch daran, dass viele Käufer den Kauf vorgezogen haben. Denn die befristete Gebührenbefreiung für Grundbucheintragungen sei ausgelaufen, sagte Johannes von Matuschka, Geschäftsführer des Immobilienmaklers Engel & Völkers (E&V). „Mehr Kaufaktivität bedeutet nicht unbedingt höhere Preise“, schränkte er ein.
Im mittleren Preissegment hat es eine „Seitwärtsbewegung“ der Preise gegeben. Teure Objekte und Objekte in sehr guten Lagen wurden allerdings etwas teurer. Das Angebot ist aber generell hoch, Käufer haben eine gute Verhandlungsposition. Tatsächliche Kaufpreise liegen teilweise bis zu 20 Prozent unter dem ursprünglich geforderten Preis. Die regionalen Unterschiede sind aber groß.
Für 2027 rechnen die Experten von Engel & Völkers generell mit einem gleichbleibenden Preisniveau. In Ballungsräumen dürfte sich aber das Angebot verknappen, was zu steigenden Preisen führe.
In der zweiten Jahreshälfte waren die Verkäufe bisher übrigens eher „verhalten“, sagte E&V-Geschäftsführer Johannes von Matuschka.
Preise auf Stand von 2018/2019
In Teilen Tirols liege das Preisniveau wieder auf dem Stand von 2018/19 und damit bis zu 30 Prozent unter den Höchstständen, stellte Florian Huber, bei E&V für Tirol und Zell/See zuständig, fest. Das habe etwa dazu geführt, dass in Innsbruck nun die Innsbrucker selber wieder mehr Immobilien nachfragen. In Kitzbühel oder Zell/See seien Objekte mit hohem Freizeitwert am Markt, die früher sehr schnell oder unter der Hand „zu immer steigenden Preisen“ weggegangen seien.
Standort ist „Preiskaiser“
In Niederösterreich gebe es teilweise mehr Angebot als Nachfrage, die Preise sind um bis zu fünf Prozent gesunken, sagt Gerhard Holnsteiner, bei E&V zuständig für Korneuburg. Auch in Mödling lägen die Preise um zehn Prozent unter den Spitzenwerten, trotzdem bleibe der Standort „Preiskaiser“, ergänzte Livia Beirer, Geschäftsführerin für die Region Baden/Mödling.
„Etwas geringeres Preisniveau“
Für Salzburg sieht Mark Hüsges ebenfalls ein „etwas geringeres Preisniveau.“ Im ersten Halbjahr seien mehr Immobilien verkauft worden, ohne dass die Preise stiegen. Ausgenommen seien „See- und Berglagen“, wo die Nachfrage unverändert hoch sei. Hüsges beklagt insbesondere die langen und intransparenten Verfahren der Grundverkehrsbehörden in Salzburg. Das führt manchmal zu fast ein Jahr dauernden Entscheidungen und viel Unsicherheit bei Käufern und Verkäufern.
In Vorarlberg sind die Preise zwar durchwegs gestiegen, trotz höherem Interesse sei die Zahl der Transaktionen aber gleich geblieben, ergänzte Richard Jennewein, für das Bundesland verantwortlich.
Junge kaufen renovierungsbedürftige Wohnungen
Generell gibt es laut den Experten eine starke Nachfrage nach Bestandsimmobilien. Dabei würden junge Käuferinnen und Käufer gerne auf preislich interessante, renovierungsbedürftige Objekte zurückgreifen. Das werde als nachhaltig empfunden und biete die Möglichkeit, mit kleinerem Geldbörsl immer noch eine Wohnung nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, sagte Beirer. Allerdings müssten die Interessenten auch auf die Empfindlichkeit der meist älteren Verkäuferinnen und Verkäufer Rücksicht nehmen. Es sei auch schon einmal ein Verkauf verweigert worden, wenn die Käufer nur davon sprachen, das geliebte Heim danach wegzureißen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.