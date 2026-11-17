Für 2027 rechnen die Experten von Engel & Völkers generell mit einem gleichbleibenden Preisniveau. In Ballungsräumen dürfte sich aber das Angebot verknappen, was zu steigenden Preisen führe.

In der zweiten Jahreshälfte waren die Verkäufe bisher übrigens eher „verhalten“, sagte E&V-Geschäftsführer Johannes von Matuschka.