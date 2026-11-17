Die Posse um die Suche nach einem neuen Chef für den Salzburger Flughafen ist um ein Kapitel reicher. Johannes Hörl zieht seine Bewerbung für den Posten zurück. „Die Regierungspartei FPÖ hat sich nunmehr öffentlich festgelegt, meine Bestellung zum Geschäftsführer offensichtlich aus parteitaktischen Überlegungen nicht vorzunehmen. Für solche Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung“, schrieb Hörl in einer Stellungnahme.