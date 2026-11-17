Im Poker um den nächsten Flughafen-Chef am Salzburger Airport gibt es die nächste Wende. Nachdem die FPÖ verkündet hatte, einer Bestellung von Johannes Hörl nicht zuzustimmen, zog der Manager seine Bewerbung am Dienstagnachmittag zurück.
Die Posse um die Suche nach einem neuen Chef für den Salzburger Flughafen ist um ein Kapitel reicher. Johannes Hörl zieht seine Bewerbung für den Posten zurück. „Die Regierungspartei FPÖ hat sich nunmehr öffentlich festgelegt, meine Bestellung zum Geschäftsführer offensichtlich aus parteitaktischen Überlegungen nicht vorzunehmen. Für solche Spielchen stehe ich nicht zur Verfügung“, schrieb Hörl in einer Stellungnahme.
Daher habe er nach Rücksprache mit seiner Familie und den Mitarbeitern in seinem aktuellen Unternehmen, der Großglockner Hochalpenstraße AG (Grohag), entschieden, seine Bewerbung zurückzuziehen. „Dies erfolgt auch, um Schaden vom Unternehmen sowie dem Land und meiner eigenen Person fernzuhalten“, so Hörl weiter.
Hörl verweist auf seine Rolle als Vorstand der Grohag und als Wirtschaftsanwalt. „Ich habe mir meine berufliche Reputation über diese Jahrzehnte durch Leistung, Erfahrung und Engagement erarbeitet. Umso mehr trifft es mich, dass all dies in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle spielt“, schreibt Hörl. Überwogen hätten dagegen haltlose Vorwürfe und Parteitaktik.
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