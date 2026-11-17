Murtal will als „Urlaubsziel zwischen Entspannung und Vollgas“ punkten

Kämpferisch gibt man sich im Murtal, wo eine Auflage der Flugshow rund 15.000 Nächtigungen mit sich bringt. Tourismus-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner will „zeigen, was wir abseits der Airpower zu bieten haben“. Dass man nun eben mit der Absage in den Medien ist, „könnte Gäste motivieren, die Region als Urlaubsziel zwischen Entspannung und Vollgas wahrzunehmen“. Insgeheim habe er mit der Absage gerechnet, hätten die Vorbereitungen für das Großevent doch längst beginnen müssen.