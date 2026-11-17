Enttäuscht, aber kaum überrascht fallen die steirischen Reaktionen auf die Airpower-Absage 2027 aus. Die Landespolitik äußert Bedauern, aber auch Verständnis. Im Murtal gibt man indes die Hoffnung nicht auf.
So richtig unerwartet traf die Entscheidung des Bundesheers wohl kaum jemanden. Zwar stand bis zuletzt eine Airpower-Durchführung im Jahr 2027 – und somit die Beibehaltung des zuletzt weitgehend gepflogenen Dreijahresrhythmus – im Raum. Montagabend wurde aber vom Generalstab eine Verschiebung „auf einen späteren Zeitpunkt“ verfügt. Budgetknappheit und die angespannte Personalsituation wurden als Gründe für die Verschiebung genannt.
Kunasek: „Großer Verlust für Tourismus und Wirtschaft in der Region“
„Die neuerliche Absage ist sehr bedauerlich und ein großer Verlust für den Tourismus sowie die Wirtschaft in der Region Aichfeld und weit darüber hinaus“, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Die Steiermark sei auf eine Durchführung 2027 eingestellt gewesen, der ehemalige Verteidigungsminister hoffe sehr, „dass die Airpower bald wieder ins Fliegen kommt“.
Ähnlich tönt es aus dem Büro seiner Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP): „Die Airpower ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Murtal und die gesamte Steiermark“, das Aus sei „angesichts der angespannten Situation des Bundesheers aber verständlich“.
Uns ist lieber, wir haben alle paar Jahre eine Airpower, als gar keine. Jetzt wollen wir zeigen, was das Murtal abseits davon zu bieten hat.
Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann Murtal Tourismus
Bild: Tourismusverband Murtal/Michael Jurtin Photography
Murtal will als „Urlaubsziel zwischen Entspannung und Vollgas“ punkten
Kämpferisch gibt man sich im Murtal, wo eine Auflage der Flugshow rund 15.000 Nächtigungen mit sich bringt. Tourismus-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner will „zeigen, was wir abseits der Airpower zu bieten haben“. Dass man nun eben mit der Absage in den Medien ist, „könnte Gäste motivieren, die Region als Urlaubsziel zwischen Entspannung und Vollgas wahrzunehmen“. Insgeheim habe er mit der Absage gerechnet, hätten die Vorbereitungen für das Großevent doch längst beginnen müssen.
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