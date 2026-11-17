Bettina Ganghofer führt den Salzburger Flughafen seit 2017. Jetzt soll sie den Chefsessel am Rollfeld zugunsten von ÖVP-Mann Johannes Hörl räumen müssen. Mit der „Krone“ spricht Sie über Ihre erste Reaktion auf die Nachricht, das Hearing und ihre Salzburger Zeit mit vielen Krisen von Corona bis zur Ewigkeitschemikalie PFAS.