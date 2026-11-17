Die Geschichte der Grazer Polizei reicht bis in die Zeit Kaiser Josephs II. zurück. In den Jahren 1785 und 1786 wurden in den bedeutenden Provinzhauptstädten der Monarchie Polizeidirektionen eingerichtet. Auch Graz erhielt eine solche Sicherheitsbehörde. Nun blickt die Grazer Polizei auf 240 Jahre zurück. Zu dieser Geschichte gehört aber auch ein dunkles Kapitel: Im heutigen Polizeigebäudekomplex am Paulustor war von 1938 bis 1945 die Gestapo-Zentrale untergebracht – ein historisches Erbe, das zugleich Mahnung und Verpflichtung ist, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenwürde zu schützen.