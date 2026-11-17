Die Deutsche Bank selbst erklärte, sie erwarte keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen durch das Datenleck. Die Sachverhalte lägen „viele Jahre zurück“. Sie seien seinerzeit geprüft worden und man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. „In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen“, betonte das Frankfurter Geldhaus. Zwischen 2019 und 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro in seine Kontrollsysteme investiert. „Wir sind heute eine andere Bank“, betonte das Institut. Die Berichte bezögen sich „auf mutmaßliche interne Dokumente“. „Unabhängig davon, wie die Informationen erlangt wurden, enthalten sie vertrauliche Angaben über Kunden, Mitarbeitende und andere Dritte, die weiterhin rechtlich geschützt sind.“