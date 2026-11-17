Die Tage der in die Jahre gekommenen Rheinbrücke in Vorarlberg sind gezählt – und die Entscheidung in Sachen Neubau ist gefallen. Die „Nachfolgerin“ wird direkt am bisherigen Standort errichtet. Während der Bauphase soll eine Hilfsbrücke den Verkehr lenken – ein Vorgehen, das in der Politik schon jetzt für hitzige Diskussionen sorgt.
Die bestehende Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau ist in die Jahre gekommen. Die Verbindung steht schon seit Längerem unter Beobachtung, doch noch hält das Bauwerk nach Einschätzung der Experten der Belastung stand. Diese ist relativ hoch, denn täglich rollen rund 15.000 Fahrzeuge über den Übergang – darunter zahlreiche Lkw. Sollte die Brücke vorzeitig gesperrt werden müssen, liegen Notfallpläne bereit.
Neue Brücke mit Vorteilen für Radler und Fußgänger
Die Zuständigen des Landes Vorarlberg und des Kantons St. Gallen haben in den vergangenen Monaten verschiedene Alternativen für einen Neubau geprüft und entschieden: Die neue Brücke wird genau dort gebaut, wo jetzt die alte steht. Für Autofahrer bleibt die Kapazität beim künftigen Bauwerk gleich: Es gibt weiterhin eine Spur pro Richtung. Radfahrer und Fußgänger dürfen sie freuen: Sie bekommen auf einer Seite einen eigenen, baulich getrennten und breiten Weg.
Während gebaut wird, bleibt die alte Verbindung für rund fünf Jahre komplett dicht. Da die umliegenden Rheinbrücken und Zollämter den zusätzlichen Verkehr, insbesondere den Lkw-Verkehr, nicht abfangen können, errichten die beiden Länder eine Hilfsbrücke im Bereich Bruggerhorn. Beide Projekte werden nun gleichzeitig geplant, sodass diese möglichst zügig alle notwendigen Bewilligungsverfahren durchlaufen können.
Scharfe Kritik von Grünen-Chef Zadra
Bei den Vorarlberger Grünen stoßen diese Pläne auf heftigen Widerstand. Der ehemalige Mobilitätslandesrat Daniel Zadra, der sich für einen Neubau an einem anderen Standort eingesetzt hatte, wirft seinem Nachfolger, Landesstatthalter Christof Bitschi, „Wortbruch“ und einen „Kniefall vor der Schweiz“ vor. Die Lustenauer Gemeindevertretung habe sich einstimmig gegen einen Neubau am alten Standort ausgesprochen, und Bitschi habe versprochen, das zu respektieren. Zudem kritisiert Zadra, dass die betroffene Gemeinde Höchst bei den Plänen für die Hilfsbrücke in Brugg völlig übergangen wurde. Er befürchtet, dass der Verkehr in Höchst, Hard und Lauterach während der Bauzeit massiv zunimmt.
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