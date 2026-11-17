Scharfe Kritik von Grünen-Chef Zadra

Bei den Vorarlberger Grünen stoßen diese Pläne auf heftigen Widerstand. Der ehemalige Mobilitätslandesrat Daniel Zadra, der sich für einen Neubau an einem anderen Standort eingesetzt hatte, wirft seinem Nachfolger, Landesstatthalter Christof Bitschi, „Wortbruch“ und einen „Kniefall vor der Schweiz“ vor. Die Lustenauer Gemeindevertretung habe sich einstimmig gegen einen Neubau am alten Standort ausgesprochen, und Bitschi habe versprochen, das zu respektieren. Zudem kritisiert Zadra, dass die betroffene Gemeinde Höchst bei den Plänen für die Hilfsbrücke in Brugg völlig übergangen wurde. Er befürchtet, dass der Verkehr in Höchst, Hard und Lauterach während der Bauzeit massiv zunimmt.