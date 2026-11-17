Wien gilt international oft als Vorzeigebeispiel für leistbares Wohnen. Doch auch hier steigen die Preise. Wohnforscherin Sarah Kumnig erklärt im Interview mit der „Krone“ wie Menschen aus ihrem Zuhause gedrängt werden und warum der Mieterschutz in der Praixs oft nicht wirkt.
„Krone“: Frau Kumnig, wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt in Wien gerade?
Sarah Kumnig:
Wien hat noch immer sehr viel sozialen Wohnbau, das stabilisiert die Lage ein Stück weit. Aber die Krise der Leistbarkeit spürt man auch hier. In den letzten 20 Jahren haben sich die Mieten im Schnitt verdoppelt. Am privaten Markt liegen wir inzwischen bei durchschnittlich 13 Euro pro Quadratmeter im Bestand. Und wer jetzt eine private Mietwohnung sucht, zahlt meist sogar weit mehr als das.
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