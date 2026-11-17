Große Trauer in der Box-Welt: Der Ire Lee Reeves ist im jungen Alter von nur 31 Jahren verstorben.
Am 1. August war Lee Reeves im Kampf um den Titel im Halbweltergewicht gegen Gary Cully in der zehnten Runde zu Boden gegangen. Mit einer Trage wurde er anschließend aus dem Ring gebracht. Er befand sich in einem „kritischen, aber stabilen“ Zustand, hieß es zunächst. Doch Reeves musste operiert werden und lag seitdem im künstlichen Koma.
Wie „Ring Magazine“ berichtet, zog er sich am vergangenen Wochenende eine Infektion zu, an denen Folgen er nun verstorben sei.
„Bis zum Schluss so tapfer gekämpft“
„Leb wohl, mein Sohn, schlaf gut, du hast bis zum Schluss so tapfer gekämpft. Wir lieben dich so sehr, ruhe in Frieden bei deiner Mutter und deinem Bruder, die am Himmelstor auf dich warten. Beschütze deine Schwestern und deinen Vater und gib ihnen die Kraft, diese schwere Zeit zu überstehen. Wir lieben dich, Lee“, schreibt Jonathan O‘Brien, Freund und Trainer von Reeves, in den sozialen Medien.
Bärenstarke Bilanz
Im Boxsport trauert man um „El Champo“. 2018 war Reeves Profi geworden. Und seine Bilanz ist herausragend: Er gewann gleich 16 seiner insgesamt 18 Kämpfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.