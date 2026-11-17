„Bis zum Schluss so tapfer gekämpft“

„Leb wohl, mein Sohn, schlaf gut, du hast bis zum Schluss so tapfer gekämpft. Wir lieben dich so sehr, ruhe in Frieden bei deiner Mutter und deinem Bruder, die am Himmelstor auf dich warten. Beschütze deine Schwestern und deinen Vater und gib ihnen die Kraft, diese schwere Zeit zu überstehen. Wir lieben dich, Lee“, schreibt Jonathan O‘Brien, Freund und Trainer von Reeves, in den sozialen Medien.