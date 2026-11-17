Lopez empfinde die gegenwärtige Zeit als eine Phase, in der sie sich von belastenden Einflüssen befreit habe. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade in einer glücklichen Lebensphase befinde. Nichts Ungesundes belastet mich mehr. Es ist eine sehr gesunde Zeit in meinem Leben. Ich bin auf mich allein gestellt“, sagte sie.