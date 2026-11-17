Hotpants im Herbst? Aber sicher! Jennifer Lopez beweist, dass sie auch in der kühlen Jahreszeit den sexy Style fest im Blick hat und überraschte jetzt in einem Monochrom-Look, der aufregender nicht sein könnte!
Die Sängerin und Schauspielerin schlüpfte dieser Tage in knappe Hotpants aus einem glänzenden Satinstoff und eine farblich abgestimmte Bluse mit Schluppenkragen.
J.Lo setzt Beine in Szene
Und weil die Temperaturen in New York dieser Tage auch schon herbstlich frisch waren, setzte J.Lo auf ein Accessoire, das in der kühlen Jahreszeit einfach unerlässlich ist: eine Strumpfhose. Aber nicht irgendeine, sondern eine ebenfalls burgunderrote Spitzenstrumpfhose, die ihre Beine einfach klasse in Szene setzte.
Obendrauf gab‘s noch jede Menge weitere Stücke, die an ein gutes Glaserl Rotwein erinnern: Der lange Ledermantel passte nämlich nicht nur perfekt zu Hotpants, Bluse und Strümpfen, sondern auch zur Kroko-Handtasche, die sich die Diva unter den Arm geklemmt hatte, sowie zu den High Heels.
Und ein Style-Profi wie J.Lo verzichtete bei diesem heißen Herbst-Monochrom-Look natürlich nicht darauf, auch ihre Nägel in dunkles Burgunderrot zu tauchen.
Ein Look der nicht nur ein wahrer Hingucker war, sondern auch beweist: Selbst im Herbst muss man nicht auf sexy Outfits verzichten!
„Bin frei und kann tun, was ich will“
In der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ sprach Lopez diese Woche offen über ihre derzeitige Lebenssituation. Seit der Trennung von Affleck im vergangenen Jahr ist sie Single. Mittlerweile lebt sie sogar ganz allein, da ihre 18-jährigen Zwillinge Max und Oskar sind inzwischen ausgezogen sind, um aufs College zu gehen.
Das sei aber kein Problem lachte J.Lo – im Gegenteil. „Ich bin allein, ich bin frei und kann tun, was zum Teufel ich will.“ Das sei einerseits fantastisch, andererseits aber auch ein ungewohntes Gefühl. „Es ist irgendwie unglaublich, aber gleichzeitig seltsam. Und doch einfach unglaublich.“
Lopez empfinde die gegenwärtige Zeit als eine Phase, in der sie sich von belastenden Einflüssen befreit habe. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade in einer glücklichen Lebensphase befinde. Nichts Ungesundes belastet mich mehr. Es ist eine sehr gesunde Zeit in meinem Leben. Ich bin auf mich allein gestellt“, sagte sie.
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