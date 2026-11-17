Der große FC Chelsea rief an – und Anton Duregger stieg sofort ins Flugzeug! Denn eine große Ehre wurde dem U17-Stürmer von Kärntner-Liga-Klub Lendorf (wo er unter Coach Martin Bodner schuftet) zuteil: Der 15-Jährige ist am vergangenen Wochenende zum Probetraining nach London eingeladen worden.