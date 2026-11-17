Erst vor wenigen Wochen kündigte Gerd Kurath an, bei der Wahl im Februar 2027 nicht mehr für die rote Ortspartei in Velden anzutreten. Zuvor war er als Parteichef abgewählt worden. Die Politik des aktuellen Führungsteams bezeichnet er als „Hemmschuh“ und will diesen Kurs so nicht mehr mittragen.