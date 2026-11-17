Flämmarbeiten als mögliche Ursache

Laut ersten Erkenntnissen dürfte der Brand mit Flämmarbeiten vom Vortag zusammenhängen. Im Anschlussbereich zwischen dem Neubau und dem Altbestand könnte sich das Feuer entwickelt und über die Nachtstunden unbemerkt ausgebreitet haben, heißt es vonseiten der Polizei.