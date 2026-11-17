Schreckmoment am Dienstagvormittag in Westendorf im Tiroler Unterland: Eine Wirtin entdeckte Rauch am Dach ihres Hotels und schlug sofort Alarm. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Flämmarbeiten am Vortag dürften den Glimmbrand ausgelöst haben.
Gegen 8.30 Uhr bemerkte die Wirtin des Hotels plötzlich Rauch, der vom Dach des Zubaus aufstieg. Geistesgegenwärtig griff sie zum Telefon und setzte einen Notruf ab.
Die Freiwillige Feuerwehr Westendorf rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Diese konnten den Glimmbrand glücklicherweise rasch unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.
Flämmarbeiten als mögliche Ursache
Laut ersten Erkenntnissen dürfte der Brand mit Flämmarbeiten vom Vortag zusammenhängen. Im Anschlussbereich zwischen dem Neubau und dem Altbestand könnte sich das Feuer entwickelt und über die Nachtstunden unbemerkt ausgebreitet haben, heißt es vonseiten der Polizei.
Verletzt wurde niemand. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
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