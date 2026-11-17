2,8 Millionen Euro investiert

Bei der Renaturierung wird der Flusslauf der Traun zwischen zwei Brücken im Stadtteil Linz-Ebelsberg auf einer Länge von etwa 1400 Metern naturnah rückgebaut. Es entstehen um 2,8 Millionen Euro Laichplätze für Fische, die Niederwasserregulierung wird entfernt, Erosionsschutz aufgebaut und das ganze Areal möglichst in den Urzustand zurückgeführt.

Weitere Suche nach Blindgängern

Nach dem Bombenfund – es dürfte sich um eine Bombe amerikanischer Bauart handeln – wird die Umgebung noch einmal genau überprüft, um etwaige weitere Blindgänger zu finden. Der für die Baustelle zuständige Landesrat Stefan Kaineder betont: „Danke für die umsichtige Arbeit der Expertinnen und Experten auf der Baustelle. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.“