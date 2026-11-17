Schreck für einen Baggerfahrer in Linz: Er stieß bei Renaturierungsarbeiten der Unteren Traun auf eine Weltkriegsbombe. Es war nicht der erste brisante Fund beim Rückbau der Flussregulierung.
Nach Waffenfunden Anfang November wurde am Dienstag, 17. November 2026, auch eine Bombe bei den Arbeiten am Renaturierungsprojekt Untere Traun im Stadtgebiet von Linz entdeckt. Sofort wurde der Entminungsdienst angefordert, der die gefundene Bombe mit einem Gewicht von 250 Kilogramm bereits entsorgt hat.
2,8 Millionen Euro investiert
Bei der Renaturierung wird der Flusslauf der Traun zwischen zwei Brücken im Stadtteil Linz-Ebelsberg auf einer Länge von etwa 1400 Metern naturnah rückgebaut. Es entstehen um 2,8 Millionen Euro Laichplätze für Fische, die Niederwasserregulierung wird entfernt, Erosionsschutz aufgebaut und das ganze Areal möglichst in den Urzustand zurückgeführt.
Weitere Suche nach Blindgängern
Nach dem Bombenfund – es dürfte sich um eine Bombe amerikanischer Bauart handeln – wird die Umgebung noch einmal genau überprüft, um etwaige weitere Blindgänger zu finden. Der für die Baustelle zuständige Landesrat Stefan Kaineder betont: „Danke für die umsichtige Arbeit der Expertinnen und Experten auf der Baustelle. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.“
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