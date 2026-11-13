Angst vor hohen Zinsen: Bitcoin-Kurs auf Talfahrt

Noch im August hatte die Kryptobranche einen regelrechten Boom erlebt. Ein Grund dafür war auch gewesen, dass US-Präsident Donald Trump eine stärkere Unterstützung des Sektors in Aussicht gestellt hatte, um im geopolitischen Wettbewerb vor China zu bleiben. Trump hatte auf eine rasche Verabschiedung des Krypto-Regulierungsgesetzes namens Clarity Act gedrängt, das Experten zufolge eine Reihe von Erleichterungen wie etwa einheitliche Marktstrukturen bringen würde. Doch das Vorhaben ist gescheitert.