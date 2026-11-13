Eltern schlagen Alarm: Kollaps in überfülltem Bus

Die ÖBB empfehlen, „stattdessen mit den Schulen über die Beginnzeiten des Unterrichts zu sprechen. Dort lässt sich mit deutlich weniger Nebenwirkungen etwas bewegen“. Hofer: „Aus Sicherheitsgründen sind unsere Fahrer verpflichtet, die vorgegebenen Kapazitätsgrenzen einzuhalten. Die Sicherheit der Schüler hat für uns höchste Priorität. Ist ein Bus voll, dürfen keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen. Diese Regel dient dem Schutz aller Mitfahrenden.“