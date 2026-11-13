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Eltern schlagen Alarm: Kollaps in überfülltem Bus

Kärnten
13.11.2026 10:01
Überfüllt: Nicht zum ersten Mal schlugen Eltern bei der Buslinie zwischen Spittal nach Seeboden ...
Überfüllt: Nicht zum ersten Mal schlugen Eltern bei der Buslinie zwischen Spittal nach Seeboden deshalb Alarm.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Schockmoment während einer Schülerfahrt zwischen Spittal und Seeboden in Kärnten: Ein Kind brach plötzlich zusammen! Eltern fordern dringend Verbesserungen. Doch jede Änderung würde zahlreiche weitere Neuerungen nach sich ziehen.

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Es ist ein Problem, das besonders den Eltern seit Langem Sorgen bereitet – und nun gefährlich eskaliert ist!

Mehrere Busse sind in den Morgenstunden von Spittal nach Seeboden unterwegs. Der Bus mit der Ankunftszeit 7.29 Uhr ist aber besonders beliebt. Denn das ist für die Schüler die attraktivste Zeit, um rechtzeitig in die erste Unterrichtsstunde zu gelangen. Zudem würde der Bus vor der Bildungseinrichtung Halt machen.

Viele Schüler im engen Bus
Weil sich die meisten Kinder genau in diesen Bus drängen, kommt es immer wieder zu einem komplett überfüllten Fahrzeug – verbunden mit extremer Enge.

Ein Kind brach zusammen
Was bisher noch glimpflich ausgegangen war, sorgte am Donnerstag für dramatische Szenen: „Ein Kind erlitt während der Fahrt im völlig überfüllten Bus einen gesundheitlichen Zusammenbruch“, schlägt eine Mutter Alarm. Eine andere Mama schlägt vor, die Zeiten in den frühen Morgenstunden abzuändern.

Doch so einfach ist das nicht: „Die Fahrpläne sind eng mit den Verkehrsverbünden, Gemeinden und der Bahn abgestimmt. Einzelne Abfahrtszeiten lassen sich nicht einfach verschieben. Eine Verschiebung würde eine ganze Kette von Anschlüssen beschädigen, die über Jahre abgestimmt wurde. Das Problem der Überfüllung wäre damit ohnehin nicht gelöst“, erklärt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.

Die ÖBB empfehlen, „stattdessen mit den Schulen über die Beginnzeiten des Unterrichts zu sprechen. Dort lässt sich mit deutlich weniger Nebenwirkungen etwas bewegen“. Hofer: „Aus Sicherheitsgründen sind unsere Fahrer verpflichtet, die vorgegebenen Kapazitätsgrenzen einzuhalten. Die Sicherheit der Schüler hat für uns höchste Priorität. Ist ein Bus voll, dürfen keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen. Diese Regel dient dem Schutz aller Mitfahrenden.“

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