Eltern schlagen Alarm: Kollaps in überfülltem Bus

Schockmoment während einer Schülerfahrt zwischen Spittal und Seeboden in Kärnten: Ein Kind brach plötzlich zusammen! Eltern fordern dringend Verbesserungen. Doch jede Änderung würde zahlreiche weitere Neuerungen nach sich ziehen.
Es ist ein Problem, das besonders den Eltern seit Langem Sorgen bereitet – und nun gefährlich eskaliert ist!
Mehrere Busse sind in den Morgenstunden von Spittal nach Seeboden unterwegs. Der Bus mit der Ankunftszeit 7.29 Uhr ist aber besonders beliebt. Denn das ist für die Schüler die attraktivste Zeit, um rechtzeitig in die erste Unterrichtsstunde zu gelangen. Zudem würde der Bus vor der Bildungseinrichtung Halt machen.
Viele Schüler im engen Bus
Weil sich die meisten Kinder genau in diesen Bus drängen, kommt es immer wieder zu einem komplett überfüllten Fahrzeug – verbunden mit extremer Enge.
Ein Kind brach zusammen
Was bisher noch glimpflich ausgegangen war, sorgte am Donnerstag für dramatische Szenen: „Ein Kind erlitt während der Fahrt im völlig überfüllten Bus einen gesundheitlichen Zusammenbruch“, schlägt eine Mutter Alarm. Eine andere Mama schlägt vor, die Zeiten in den frühen Morgenstunden abzuändern.
Doch so einfach ist das nicht: „Die Fahrpläne sind eng mit den Verkehrsverbünden, Gemeinden und der Bahn abgestimmt. Einzelne Abfahrtszeiten lassen sich nicht einfach verschieben. Eine Verschiebung würde eine ganze Kette von Anschlüssen beschädigen, die über Jahre abgestimmt wurde. Das Problem der Überfüllung wäre damit ohnehin nicht gelöst“, erklärt ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.
Die ÖBB empfehlen, „stattdessen mit den Schulen über die Beginnzeiten des Unterrichts zu sprechen. Dort lässt sich mit deutlich weniger Nebenwirkungen etwas bewegen“. Hofer: „Aus Sicherheitsgründen sind unsere Fahrer verpflichtet, die vorgegebenen Kapazitätsgrenzen einzuhalten. Die Sicherheit der Schüler hat für uns höchste Priorität. Ist ein Bus voll, dürfen keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen. Diese Regel dient dem Schutz aller Mitfahrenden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.