Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiroler hatte Idee

Geistreicher Erfinder: Wenn Bitcoins Zimmer heizen

Tirol
24.03.2026 15:02
CEO Maximilian Obwexer mit einem „Hochleistungs“-Ofen
CEO Maximilian Obwexer mit einem „Hochleistungs“-Ofen(Bild: Markus Stegmayr)
Porträt von Markus Stegmayr
Von Markus Stegmayr

Die Firma „21energy“ aus Innsbruck nutzt die Abwärme eines Hochleistungscomputers, um Räume zu heizen. Geht es nach dem Gründer, wird diese Art der Heiztechnik die Zukunft sein.

0 Kommentare

Maximilian Obwexer, Firmengründer und Geschäftsführer von „21energy“, ist selbst begeisterter „Miner“, also Bitcoinfan. Daraus macht er beim „Krone“-Gespräch keinen Hehl. Auch nicht daraus, dass er glaubt, dass Bitcoins als nicht staatliche Währung früher oder später zu einer „friedlicheren Welt“ führen würden. Die ästhetischen Öfen sind aber auch ohne Weltanschauung und ohne vorhandene Mining-Begeisterung zu haben.

Zitat Icon

Im Winter 2021 auf 2022 habe ich die Abwärme beim Mining erstmals richtig wahrgenommen.

Maximilian Obwexer, Gründer und GF von „21energy“

Denn sie sind in allererster Linie erst einmal praktisch und durchaus nachhaltig. „Im Winter 2021 auf 2022 habe ich die Abwärme beim Mining erstmals richtig wahrgenommen“, erzählt Obwexer. In diesem Winter sei auch der Versuch geglückt, gewissermaßen mit Bitcoins zu heizen. Das Problem aber: Die Geräte waren relativ laut und deshalb wohl nur für hartgesottene Bitcoin-Miner akzeptabel.

„So laut wie ein Kühlschrank“
Das war dann auch die erste große anfängliche „Challenge“, wie der CEO einräumt: „Es ging darum, die Lautstärke von rund 90 Dezibel deutlich zu drosseln.“ Das sei schließlich gelungen, im Moment seien die Geräte nur mehr „so laut wie ein Kühlschrank“. Erreicht habe man das unter anderem durch bessere Lüftung des Geräts, so Obwexer. Sodann lässt sich also, während der als Ofen „getarnter“ Hochleistungscomputer Kryptowährung herstellt, etwa das Wohnzimmer beheizen. Das Gerät sei „katzen- und familienfreundlich“ garantiert er.

Zitat Icon

Ich bin überzeugt, dass es in ein paar Jahrzehnten nur mehr Bitcoin-Heizungen und Wärmepumpen gibt.

Maximilian Obwexer, Gründer und GF von „21energy“

„Bitcoin-Heizungen werden die Zukunft sein!“
Allerdings geht es ganz offenkundig nicht nur um das Behübschen und Heizen von Zimmern und um die Etablierung einer alternativen Heizmethode. Das Unternehmen will in diesem Segment die erarbeitete Rolle als Weltmarktführer verteidigen und in Zukunft auch eine gewichtige Rolle spielen. „Ich bin überzeugt, dass es in ein paar Jahrzehnten nur mehr Bitcoin-Heizungen und Wärmepumpen gibt“, wagt Obwexer einen Blick in die Zukunft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
24.03.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Innsbruck
Bitcoin
Winter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
130.592 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
109.154 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.770 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3063 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1010 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf