Geistreicher Erfinder: Wenn Bitcoins Zimmer heizen

„So laut wie ein Kühlschrank“

Das war dann auch die erste große anfängliche „Challenge“, wie der CEO einräumt: „Es ging darum, die Lautstärke von rund 90 Dezibel deutlich zu drosseln.“ Das sei schließlich gelungen, im Moment seien die Geräte nur mehr „so laut wie ein Kühlschrank“. Erreicht habe man das unter anderem durch bessere Lüftung des Geräts, so Obwexer. Sodann lässt sich also, während der als Ofen „getarnter“ Hochleistungscomputer Kryptowährung herstellt, etwa das Wohnzimmer beheizen. Das Gerät sei „katzen- und familienfreundlich“ garantiert er.