Geistreicher Erfinder: Wenn Bitcoins Zimmer heizen

Die Firma „21energy“ aus Innsbruck nutzt die Abwärme eines Hochleistungscomputers, um Räume zu heizen. Geht es nach dem Gründer, wird diese Art der Heiztechnik die Zukunft sein.
Maximilian Obwexer, Firmengründer und Geschäftsführer von „21energy“, ist selbst begeisterter „Miner“, also Bitcoinfan. Daraus macht er beim „Krone“-Gespräch keinen Hehl. Auch nicht daraus, dass er glaubt, dass Bitcoins als nicht staatliche Währung früher oder später zu einer „friedlicheren Welt“ führen würden. Die ästhetischen Öfen sind aber auch ohne Weltanschauung und ohne vorhandene Mining-Begeisterung zu haben.
Im Winter 2021 auf 2022 habe ich die Abwärme beim Mining erstmals richtig wahrgenommen.
Maximilian Obwexer, Gründer und GF von „21energy“
Denn sie sind in allererster Linie erst einmal praktisch und durchaus nachhaltig. „Im Winter 2021 auf 2022 habe ich die Abwärme beim Mining erstmals richtig wahrgenommen“, erzählt Obwexer. In diesem Winter sei auch der Versuch geglückt, gewissermaßen mit Bitcoins zu heizen. Das Problem aber: Die Geräte waren relativ laut und deshalb wohl nur für hartgesottene Bitcoin-Miner akzeptabel.
„So laut wie ein Kühlschrank“
Das war dann auch die erste große anfängliche „Challenge“, wie der CEO einräumt: „Es ging darum, die Lautstärke von rund 90 Dezibel deutlich zu drosseln.“ Das sei schließlich gelungen, im Moment seien die Geräte nur mehr „so laut wie ein Kühlschrank“. Erreicht habe man das unter anderem durch bessere Lüftung des Geräts, so Obwexer. Sodann lässt sich also, während der als Ofen „getarnter“ Hochleistungscomputer Kryptowährung herstellt, etwa das Wohnzimmer beheizen. Das Gerät sei „katzen- und familienfreundlich“ garantiert er.
Ich bin überzeugt, dass es in ein paar Jahrzehnten nur mehr Bitcoin-Heizungen und Wärmepumpen gibt.
Maximilian Obwexer, Gründer und GF von „21energy“
„Bitcoin-Heizungen werden die Zukunft sein!“
Allerdings geht es ganz offenkundig nicht nur um das Behübschen und Heizen von Zimmern und um die Etablierung einer alternativen Heizmethode. Das Unternehmen will in diesem Segment die erarbeitete Rolle als Weltmarktführer verteidigen und in Zukunft auch eine gewichtige Rolle spielen. „Ich bin überzeugt, dass es in ein paar Jahrzehnten nur mehr Bitcoin-Heizungen und Wärmepumpen gibt“, wagt Obwexer einen Blick in die Zukunft.
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