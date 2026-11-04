So gelangten Hacker in interne Systeme von Binance

Am 20. Oktober hätten die Hacker über seinen Computer und ein KI-Werkzeug die Kontrolle über das IT-System des Wallet-Entwicklers und eines seiner Kollegen übernommen, hieß es in dem Untersuchungsbericht. Neun Tage später nutzten sie den Computer des letzteren und gestohlene Passwörter des ersteren, um ein schädliches Skript zu platzieren, das die Attacke ausführte. „Das hätte nicht passieren dürfen, und wir entschuldigen uns für die Sorgen, Störungen und Verunsicherung, die das bei unseren Nutzern, Partnern und in der ganzen Branche ausgelöst hat, erklärte Binance.