Binance-Coup: Nordkorea weist FBI-Vorwürfe zurück

Die US-Bundespolizei FBI hatte am Wochenende erklärt, Nordkorea sei für den Diebstahl von virtuellen Vermögenswerten im Wert von mehr als sechs Milliarden Dollar von der weltgrößten Krypto-Börse Binance verantwortlich. Demnach stecken Mitglieder der staatlich unterstützten Einheit „TraderTraitor“ hinter dem Angriff.